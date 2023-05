La colombiana que invita a extranjeros a visitar Guatemala (video)

Una tiktoker colombiana invita en sus redes a visitar Guatemala y desmiente prejuicios negativos

Una tiktoker colombiana desmiente prejuicios negativos sobre Guatemala e invita a visitar el país. Se trata de Jazz Marx, quien muestra algunas imágenes de su visita a Guatemala. La colombiana hace reflexionar a los internautas de no dejarse llevar por engaños y no complicarse con los lugares que se visitan.

"Que no vengan a Guatemala, que diz que te roban, que diz que te clonan las tarjetas, que diz que te va a asaltar a cada momento. Me siento indignada porque realmente a mí en Guatemala me ha tratado como en casa, he disfrutado demasiado, la gente es linda, amable tienen lugares espectaculares, uno puede andar de arriba para abajo, sin miedo a que le vayan a robar. Uno realmente aquí vive muy tranquilo", comentó la tiktoker.

Además, hizo una invitación: "Quiero decirles a todos los que vean este video que vengan a Guatemala que no se van a arrepentir (...) los chapines son lo máximo. No se dejen engañar", expresó.

Su mensaje ha gustado a varios usuarios guatemaltecos que le agradecen por hablar bien del país, mientras otros le dan una calurosa bienvenida.