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Encajando un gol en el descuento del uruguayo Santiago Rodríguez, el Inter Miami de Lionel Messi sufrió este viernes una derrota 1-0 frente al Columbus Crew, que condena a la eliminación a los vigentes campeones de la MLS.

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El tanto de Rodríguez en el minuto 90+2 le dio a Columbus su segunda victoria en esta primera ronda de los playoffs, que se juega al mejor de tres partidos. Los rosados poco pudieron hacer, ni la "Pulga" tuvo su mejor noche para conseguir alguna anotación y obligar a un último juego.

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Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso), vive así su segunda eliminación en la ronda inicial en los tres playoffs de la MLS que ha disputado.

El guatemalteco Nicholas Hagen estuvo en el banquillo, pero no sumó minutos. Aunque sigue en la pelea por conquistar su segunda estrella en la máxima categoría del fútbol norteamericano.

*Con información de AFP