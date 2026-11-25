Con la visita al país del jefe del Comando Sur, el gobierno estadounidense dejó claro que mantiene la lucha contra los cárteles transnacionales.
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El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, concluyó su visita a Guatemala, en la que reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la cooperación en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
Donovan calificó de productiva su visita al país, en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles que, según Estados Unidos, representan una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de la población.
El Gobierno estadounidense reiteró su respaldo a las autoridades guatemaltecas en la lucha contra estas organizaciones criminales, a las que atribuye la violencia y los daños ocasionados a comunidades en todo el continente americano.
Asimismo, destacó que las acciones contra estas estructuras criminales han permitido interrumpir sus operaciones y contribuir a la seguridad del hemisferio occidental.
Jornada de trabajo en Petén
Durante su visita a Guatemala, Donovan sostuvo una jornada de trabajo en el departamento de Petén junto al ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz.
El encuentro estuvo orientado a fortalecer la coordinación estratégica entre ambos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Entre los objetivos de la visita también figuró el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante el entrenamiento, el intercambio de experiencias y la planificación conjunta.
Además, se abordó la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar que las acciones de seguridad se desarrollen de manera coordinada y sostenida.