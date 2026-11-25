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Con la visita al país del jefe del Comando Sur, el gobierno estadounidense dejó claro que mantiene la lucha contra los cárteles transnacionales.

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El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, concluyó su visita a Guatemala, en la que reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la cooperación en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

Donovan calificó de productiva su visita al país, en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles que, según Estados Unidos, representan una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de la población.

El Gobierno estadounidense reiteró su respaldo a las autoridades guatemaltecas en la lucha contra estas organizaciones criminales, a las que atribuye la violencia y los daños ocasionados a comunidades en todo el continente americano.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan has wrapped up a productive trip to Guatemala. The United States stands firmly with our Guatemalan counterparts in the fight against transnational cartels that threaten regional stability and endanger our people. For too long, these narco-terrorist networks have spread violence and poisoned communities across the Americas. Together, we are disrupting their operations and building a safer, more secure Western Hemisphere. @usembassyguate @Ejercito_GT @DeptofWar @WHAAsstSecty @USAenEspanol — U.S. Southern Command (@Southcom) November 25, 2026

Asimismo, destacó que las acciones contra estas estructuras criminales han permitido interrumpir sus operaciones y contribuir a la seguridad del hemisferio occidental.

Jornada de trabajo en Petén

Durante su visita a Guatemala, Donovan sostuvo una jornada de trabajo en el departamento de Petén junto al ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz.

El encuentro estuvo orientado a fortalecer la coordinación estratégica entre ambos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

.@Southcom: Desmantelando redes narcoterroristas en el frente de batalla: "Los narcoterroristas dependen de terrenos remotos como la selva de Petén en Guatemala para ocultar sus operaciones y enviar drogas ilícitas hacia el norte, dejando un rastro de violencia y corrupción a su paso. Junto con el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, general Henry David Sáenz Ramos, visité Petén para reunirme con las unidades especializadas que enfrentan directamente a los narcoterroristas. Como socio vital en la Coalición Anti-Cárteles de las Américas, Guatemala está tomando medidas decisivas y coordinadas contra las redes criminales transnacionales que amenazan nuestro hemisferio. Juntos, estamos comprometidos a cortar las rutas de contrabando, atacar el liderazgo de los cárteles y proteger a nuestra gente y comunidades de la violencia narcoterrorista y las drogas peligrosas". — Comandante del #SOUTHCOM, general Francis L. Donovan — USA en Español (@USAenEspanol) November 25, 2026

Entre los objetivos de la visita también figuró el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante el entrenamiento, el intercambio de experiencias y la planificación conjunta.

Además, se abordó la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar que las acciones de seguridad se desarrollen de manera coordinada y sostenida.