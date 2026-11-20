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Comunicaciones llega a las últimas dos jornadas del torneo regular con la expectativa de meterse a la fase final. Una tarea nada fácil para los pupilos del técnico mexicano Roberto Montoya.

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El estratega asumió en un momento crítico para los albos y su gestión no ha sido fácil, pero en la última etapa pareciera que los cremas encontraron el rumbo.

Suman tres triunfos consecutivos, aunque eso no alcanza. La racha se tendrá que extender a cinco victorias si quieren mantener las esperanzas de clasificación.

Duelo directo

Los dos primeros lugares de la tabla avanzan directo a semifinales y los clasificados del cuarto al sexto puesto jugarán series de acceso a semis.

Guastatoya ⚽ #VamosCremas https://t.co/myK6wzxFp2 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) November 19, 2026

Comunicaciones es séptimo con 26 puntos. Solo podría superar a Guastatoya (31 unidades) o a San Pedro (29). Para ello tiene que ganar los dos partidos que le restan, ante los orientales (este sábado) y contra Xelajú (en la última fecha) y esperar que Aurora (25), que tiene tres partidos por jugar, fallé en al menos uno.

Por eso, en el juego de este sábado ante los pechoamarillos, los albos se juegan un partido de todo o nada. Es un duelo directo.

Los cremas llegan al juego con las bajas del defensor colombiano Juan Osorio y de los mediocampistas guatemaltecos Marco Domínguez y Axel de la Cruz. Todos por suspensión. Guastatoya no podrá contar con Andy Contreras.

Combinaciones

Combinación 1

Ganar los dos partidos que restan para sumar 32 puntos.

Que Guastatoya pierda, además, su último partido ante San Pedro.

Que Aurora pierda, al menos, uno de los tres partidos que le restan.

Combinación 2

Ganar los dos partidos que restan para sumar 32 puntos.

Que San Pedro pierda sus partidos ante Cobán Imperial y Guastatoya.

Que Aurora pierda, al menos, uno de los tres partidos que le restan.

Combinación 3

Ganar un partido y empatar el otro para sumar 30 puntos.

Que San Pedro pierda sus dos juegos.

Que Aurora no sume más de 4 puntos de los 9 que le quedan por disputar.

Qué Cobán pierda o empate ante los aurinegros.

Que Marquense no gane sus dos partidos que le restan.

Combinación 4