El comentario "racista" que estropeó la sorpresa de Mourinho para un jugador

El jugador ghanés anotó dos goles en la última fecha de la Serie A y su entrenador le entregó un regalo especial por el logro.

Jose Mourinho es un hombre odiado por muchos y admirado por otros. Sin embargo, los gestos que llega a tener con sus jugadores suelen ser aplaudidos.

Esta vez, sorprendió al joven jugador Felix Afena Gyan a quien le regaló un par de zapatos valorados en 800 euros (Q6967.38).

Un momento entrañable, que en las redes sociales se hizo viral enseguida, pero que fue arruinado por un comentario racista que se escucha durante las imágenes.

Uno de los presentes en la escena, en italiano (mientras todos se dirigen hacia Felix en inglés) le dice al chico: "Felix, en la caja hay plátanos".

Luego, además, los presentes al lado de Mourinho le piden varias veces al joven delantero empezar a bailar, algo que hace solo por un momento. Felix borró el video de su perfil de Instagram minutos después de su publicación, pero lo hizo tarde: ya era viral. Y la noticia, ahora, ocupa todos los medios.

José Mourinho ha cumplido y le ha regalado a Felix Afena-Gyan las zapatillas de 800 euros que le prometió si anotaba vs Genoa.



De hecho, el joven delantero hizo los dos goles del 0-2 de la Roma.



La Roma, después, aclaró a varios medios que el comentario no era racista, ya que, como publica el 'Corriere dello Sport', Felix "suele comer dos plátanos antes de saltar al campo".

El propio jugador intentó apagar la polémica en sus redes: "Quiero asegurarles que no estoy ofendido por la frase que escucharon, que no es racista. Me acogieron como en una familia desde el primer día aquí en la Roma, los chicos bromearon conmigo, como pasa en una familia. La razón es que como muchos plátanos, bromeamos con esto y por eso escucharon esa frase. Aquí en la Roma me siento como en casa y estoy agradecido por el apoyo. La gente se hizo una idea equivocada de lo que pasó y lo que escucharon".