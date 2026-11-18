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Las plataformas digitales proyectan un repunte en el tráfico y en la facturación durante las promociones de fin de año.

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El comercio electrónico en Guatemala proyecta un crecimiento de entre el 15% y el 20% en sus ventas durante la temporada de fin de año en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por la concentración del consumo digital en campañas como el Black Friday Week y el Cyber Monday.

Esta expectativa responde al interés de los consumidores guatemaltecos por aprovechar los descuentos para adquirir bienes de mayor valor y optimizar su presupuesto en la recta final del año.

"Entre las categorías que destacan dentro del comercio electrónico se encuentran tecnología, celulares, computadoras y accesorios electrónicos, electrodomésticos, artículos para el hogar, moda y accesorios. Los consumidores aprovechan las temporadas de descuentos para adquirir productos que representan una inversión importante, buscando mejores precios y oportunidades de ahorro", Ivon Rosales, gerente de mercadeo de Guatemala Digital.

Los consumidores aprovechan las temporadas de descuentos para adquirir productos que representan una inversión significativa. (Foto: Canva/Soy502)

Aporte del mercado y catálogo

Dentro del ámbito operativo de las plataformas locales, esquemas como la integración de negocios afiliados y la modalidad dropshipping han permitido diversificar la oferta desde artículos accesibles de Q1 hasta bienes de mayor gama, situando el ticket promedio de compra en aproximadamente Q500 por usuario en empresas referentes del sector digital.

Este comportamiento busca superar los incrementos reportados en años anteriores, contrarrestando la presión que ejercen los costos de flete y aduanas sobre los precios finales de importación.

A nivel general, el 93.8% de las empresas consultadas en el Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2026 de la Cámara de Comercio de Guatemala proyecta resultados positivos para esta temporada de promociones.

Un 93.8% de las empresas incluidas en el Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2026 de la Cámara de Comercio de Guatemala proyecta resultados positivos en la presente temporada. (Foto: Canva/Soy502)

La entidad señala además que el 45% de los consumidores locales que efectúa compras en plataformas internacionales lo hace debido a la falta de disponibilidad de esos productos en el mercado nacional, lo que genera una oportunidad para fortalecer la competitividad de los catálogos internos.

"Desde nuestra experiencia con CyberDays Guatemala, observamos que las empresas están apostando por períodos promocionales cada vez más estructurados para atraer consumidores digitales y que estos períodos llegan a representar oportunidad de duplicar o incluso triplicar sus ingresos en comparación a un mes promedio", María Canahuí, coordinadora del departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).

Canahuí destaca que este impacto positivo requiere el desarrollo de estrategias omnicanal y versátiles que respondan a las demandas del mercado, tomando como antecedente la edición de CyberDays 2026, donde se alcanzaron 530,032 sesiones y 421,511 usuarios activos en cinco días de ofertas anticipadas.

Hábitos de consumo y logística

En cuanto a las formas de pago utilizadas por los guatemaltecos en las plataformas de comercio electrónico, las transacciones se distribuyen entre tarjetas de crédito y débito (34.42%), pago en efectivo (33.41%), depósitos o transferencias en línea (31.10%) y uso de certificados de regalo (1.08%).

De forma general, las encuestas sectoriales reafirman una preferencia del 38% por las tarjetas de débito y un 14% por billeteras digitales.

Respecto a los métodos de entrega de las mercancías, el 62% de los compradores en el país se inclina por recibir sus productos directamente a domicilio, mientras que un 24% prefiere el retiro en tienda, consolidando la gestión logística como un eslabón crítico para dar cumplimiento a la alta demanda de la temporada.