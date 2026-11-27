Dos hombres y dos mujeres fueron capturados este viernes en la calle principal de Santa Isabel, puerto San José, Escuintla, momentos después que presuntamente realizaran un robo.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que una denuncia ciudadana alertaba sobre un robo en una tienda de conveniencia del sector, por lo que los agentes iniciaron la búsqueda de los criminales.

Momentos más tarde, lograron ubicarlos mientras se conducían en un automóvil.

Los capturados fueron localizados cuando se transportaban en un automóvil. (Foto: PNC)

Al identificarlos, establecieron que se trataba de Anderson "N", de 22 años, alias "Negro"; Bryner "N", de 36 años, apodado "Colocho", Ángela "N", de 27 años, de mote "Diabla" y Marisol "N", de 22 años, sobrenombre "Chikis".

Durante la captura, se localizó una pistola Taurus calibre 9 milímetros, un cargador, 17 municiones, cuatro teléfonos celulares y Q1,245.

Según la PNC, se realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer si los capturados tienen vínculos con otras estructuras criminales dedicadas al asalto de comercios en el sector.

Esta es el arma que se localizó durante la captura. (Foto: PNC)