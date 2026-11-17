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La Comisión de Reformas al Sector Justicia emitió dictamen favorable a la iniciativa 6598, que plantea cambios a la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.

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La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa 6598, que propone reformas a la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, bajo el Decreto 22-2017.

El presidente de la Comisión, el diputado Álvaro Arzú, explicó que el proyecto fue discutido en conjunto con representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para exponer las modificaciones que consideran necesarias.

Según Arzú, los cambios buscan dar mayor certeza al funcionamiento del banco de datos, una herramienta que apoya las investigaciones criminales y los procedimientos de genética forense.

“ Estas son reformas para darle mayor certeza al funcionamiento de ese Banco de Datos Genéticos, que es tan importante en toda la parte forense de investigación criminal, que con ello se han solucionado bastantes crímenes ” Álvaro Arzú , Presidente Comisión de Reformas al Sector Justicia

¿Qué cambios plantea la iniciativa?

La propuesta busca actualizar las reglas para el manejo de la información genética utilizada en investigaciones forenses.

Entre sus disposiciones contempla limitar el almacenamiento permanente de muestras biológicas, regular el tratamiento de los remanentes que quedan después de los análisis científicos y establecer mecanismos para el resguardo y revisión de los perfiles genéticos.

Las reformas buscan regular el manejo de muestras y perfiles genéticos. (Foto: Organismo Legislativo)

También plantea delimitar las competencias del Ministerio Público (MP) y del Inacif en el funcionamiento de esta herramienta, además de incorporar criterios relacionados con la protección de datos sensibles, la dignidad humana y la presunción de inocencia.

Puntos de análisis

Uno de los principales puntos de discusión fue la conservación de perfiles genéticos de personas que hayan sido absueltas mediante sentencia firme o cuyos procesos penales hayan sido desestimados o archivados.

Congreso avanza con dictamen favorable a las reformas del Banco de Datos Genéticos para uso forense. : diputado Álvaro Arzú @soy_502 https://t.co/OqLvbAjc0A — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 17, 2026

La discusión también abordó la diferencia entre el perfil genético, que corresponde al resultado digital del análisis, y la muestra biológica utilizada para obtenerlo. Los diputados analizaron las condiciones bajo las cuales debe conservarse o eliminarse cada uno de estos elementos.

También se analiza el financiamiento para la operación del banco de datos donde se planteó establecer una asignación presupuestaria específica para el Inacif.