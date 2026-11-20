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El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) designó a miembros interinos del Comité Ejecutivo.

EN CONTEXTO: Reportan nuevo allanamiento en el Comité Olímpico Guatemalteco

La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) se pronunció la noche de este jueves 19 de noviembre tras un nuevo allanamiento realizado este día en sus instalaciones.

Por medio de un comunicado, las autoridades indicaron que, "en cumplimiento con lo dispuesto en la Carta Olímpica, es necesario adoptar medidas para preservar su autonomía y mantener la neutralidad política del COG y el Movimiento Olímpico, salvaguardando la autonomía del deporte de cualquier injerencia política".

Por lo tanto, la Asamblea General acordó designar como miembros interinos del Comité Ejecutivo del COG a las siguientes personas: Julio Fernando Cáceres Grajeda, en su calidad de presidente interino; Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, en su calidad de vocal primero interino; Tulio Armando Contreras Roldán, en su calidad de vocal segundo interino; Aida Virginia Boesche Pedrero, en su calidad de vocal tercero interino.

"Los miembros de la Asamblea General del COG actuamos en favor de salvaguardar los principios fundamentales de independencia, neutralidad política, juego limpio y autonomía del deporte olímpico, pero, sobre todo, velamos por la defensa de los valores que representan el espíritu deportivo en bienestar de los atletas guatemaltecos", dijo el COG.

Comunicado oficial. (Imagen: COG)

Allanamientos

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un allanamiento en la sede del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), ubicada en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 de la ciudad.

Esta diligencia fue la segunda de esta semana, ya que el pasado lunes ya se había registrado un operativo similar al que se realizó este jueves.

Por el momento se desconocen las razones por las que se llevaron a cabo estas diligencias, aunque las mismas suceden días después de que se conociera que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.