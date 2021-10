¿Cómo se juega el Mundial de Globos? Shakira les enseñó a sus fans cómo hacerlo

Su esposo organizó un evento y la cantante colombiana le enseñó a sus seguidores cómo practica.

La cantante colombiana, Shakira realizó una exhibición práctica de cómo se juega en el Mundial de Globos que organizó su pareja Gerard Piqué junto al streamer Ibai Llanos.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, Shakira se convirtió en entrenadora de globos para que practicaran sus hijos Milan y Sasha desde su casa.

"Practicando para el Mundial de Globos. World Cup Balloon... here we come!", escribió la cantante a sus más de 70,8 millones de seguidores en Instagram.

Estamos viendo el primer partido del mundial de globos de la historia. Perú vs. Bulgaria y va ganando Perú señoras y señores", explicó la cantante colombiana.

El torneo de los globos nació de un video viral y que reunió a 32 participantes de todo el planeta. El campeón fue Perú, con Francesco de la Cruz, que venció en la final por 6-2 a Alemania.

Las reglas

Se enfrentan dos jugadores.

La cancha tiene el tamaño de 8 metros por 8 metros y contiene varios obstáculos, como macetas, sillones, mesas y otro tipo de muebles. Los mismos pueden ir variando a medida que avanzan las rondas.

Cada uno debe tratar de que el globo lanzado por su oponente no caiga al suelo.

Cada vez que un jugador consigue que el globo toque el suelo, recibirá un punto.

Los enfrentamientos duran dos minutos. El que logre más puntos gana. En caso de empate hay “globo de oro”, en el que se encienden los ventiladores de la cancha y el esférico se puede tocar solamente con la cabeza o las piernas. La final es de cinco minutos.

El globo solo puede ser tocado con la mano.

Solo se le puede dar un toque al globo, luego es el turno del otro participante.

Solo se le puede pegar al globo desde abajo hacia arriba.

Así ganó Perú:

Revive los últimos segundos de la final que ha coronado a Perú como campeona del mundo! Enhorabuena @efedufran #BalloonWorldCup pic.twitter.com/cY36WikPTp — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) October 14, 2021

*Con información de Marca.