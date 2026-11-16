De volcán gemelo a paraíso turquesa: Así se formó la Laguna de Ayarza

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Explora la Laguna de Ayarza en Santa Rosa, un impresionante espejo de agua turquesa de origen volcánico. Descubre en esta guía cómo llegar desde la capital, los precios de las lanchas y su mística leyenda.

La Laguna de Ayarza, también conocida como Espejo de Santa Rosa, se encuentra entre los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores.

Estas aguas son de origen volcánico y destacan por su color turquesa, rodeado de verdes e imponentes montañas.

Según medios digitales, esta laguna se creó hace aproximadamente 20,000 años tras una erupción volcánica catastrófica.

Tiene una profundidad de más de 230 metros. (Foto: Cortesía de Inguat)

¿Cómo llegar?

El trayecto desde la capital toma de dos horas y media y tres horas en vehículo particular, dependiendo del tránsito y la ruta.

En vehículo particular

La ruta principal parte desde la capital tomando la Carretera a El Salvador (CA-1) con dirección al oriente.

Ruta tradicional por Casillas. Al llegar al municipio de Barberena, debes tomar el desvío hacia Nueva Santa Rosa y continuar hasta el centro de Casillas. Desde allí se toma un camino de terracería pasando por la aldea San Juan Tapalapa hasta llegar al mirador y el descenso hacia la orilla, según detalla la guía de Visit Guatemala.

Acceso por San Rafael Las Flores. Otra opción muy utilizada es continuar hacia San Rafael Las Flores e ingresar por el sector conocido como El Portezuelo. Este acceso cuenta con área de parqueo (aproximadamente Q10 por vehículo) desde donde puedes abordar lanchas hacia distintos puntos de la laguna.

El tramo final incluye unos 4 kilómetros de terracería con pendientes pronunciadas. Aunque un automóvil sedán puede llegar hasta los primeros parqueos en época seca, se recomienda vehículo alto o 4x4.

Grupos de amigos y viajeros llegan para conocer este bello lugar. (Foto: Cortesía de quelindaguate)

En transporte público

Buses directos. En la Terminal de Buses de la Zona 4 salen unidades con destino a la aldea de Ayarza que te dejan cerca del ingreso a la laguna, según GuateValley. Se recomienda llegar alrededor de las 7:00 a. m. para confirmar horarios de salida.

Si tomas un bus hacia Barberena, Casillas o San Rafael Las Flores, puedes completar el tramo contratando un mototaxi (tuc-tuc) o picop local desde el casco urbano hasta los embarcaderos de la laguna.

Ya cuando hayas llegado, podrás apreciar este majestuoso lugar en el que podrás respirar aire puro y admirar el paisaje.

Se cuenta que en la región existió un volcán doble (gemelo), cuyos depósitos de magma colapsaron tras liberar gran cantidad de energía y cubrir los alrededores con piedra pómez (pumita).

Prensa Comunitaria expone que este colapso dio forma a una gigantesca caldera volcánica con apariencia de un número 8 o un tecomate.

Una de las actividades favoritas es hacer kayak. (Foto: Cortesía de Guatepacker)

Datos para tu visita

El ingreso a las áreas comunitarias ronda los Q10 por persona, y los paseos en lancha tienen un costo aproximado de Q25. Lleva dinero en efectivo, ya que en los alrededores no hay cajeros automáticos ni pago con tarjeta.

La laguna tiene origen volcánico y alcanza profundidades superiores a los 230 metros, así que ten cuidado.

Si planeas nadar, hazlo únicamente en las zonas delimitadas cerca de la orilla y utiliza chaleco salvavidas al abordar embarcaciones.

La laguna se encuentra entre los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores. (Foto: Cortesía de Inguat)

Por si no sabías

Posee una superficie de 14 km² y una profundidad estimada entre 230 y 240 metros, lo que la sitúa entre los lagos más profundos del país.

Además, no se le conocen ríos afluentes ni desagües superficiales directos.

Leyenda popular

Alrededor de sus aguas tranquilas y misteriosas existen relatos tradicionales, como la leyenda de un viajero que pidió agua o comida a los habitantes de un pueblo en el sitio; al ser rechazado, advirtió que el lugar se hundiría, dando origen a la laguna.

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