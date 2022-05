¿Cómo saber si me espían a través de cámaras webs?

Lamentablemente las cámaras web son usadas por espías para irrumpir en nuestra privacidad, pero expertos aconsejan qué hacer para evitarlo.

Los ciberespías realizan el "camfecting", es el secuestro de una cámara web del dispositivo de un usuario (el cual puede ser el de la computadora, tablet, teléfono móvil o cualquier otro que tenga cámara y se conecte a Internet). Expertos en ciberseguridad aconsejan qué hacer para evitar ser invadidos por extraños.

Con la pandemia el uso de las cámaras webs se volvió indispensable, ya sea para tomar clases, asistir a cursos, juntas de trabajo o ver a familiares y amigos. Aunque puede tener todas esas utilidades también puede poner en riesgo a los usuarios.

De acuerdo con ESET, compañía de ciberseguridad, los atacantes pueden elegir cuándo atacar y cómo. Algunas de las formas de invadir la privacidad es a través de:

Mediante una cámara web los ciberatacantes puede acceder a información de tu dispositivo. (Foto: Unsplash)

1) Troyanos de acceso remoto (RAT):

son un tipo en particular de malware que permite a un atacante controlar de forma remota la máquina o el dispositivo de la víctima sin que esta última se dé cuenta. Por ejemplo, el atacante podría encender la cámara sin activar la luz, grabar y luego enviarse los archivos de video a sí mismos.

El mismo malware puede ser utilizado para registrar las pulsaciones del teclado, lo cual les permite robar contraseñas, datos bancarios y más información. Se pueden implementar como cualquier otro malware a través de: enlaces o archivos adjuntos maliciosos en correos de phishing, en apps de mensajería o redes sociales. Todas ellas tienen un aspecto legítimo.

2) Dispositivos de seguridad con cámara para el hogar expuestos:

Son las cámaras CCTV, como los monitores de bebés y otros dispositivos que son cada vez más comunes en los hogares. Los cibercriminales utilizan un software automatizado. Este programa utiliza una base de datos con inicios de sesión que han sido robados previamente y prueba estas credenciales en cuentas nuevas para ver si fueron reutilizadas.

Es aconsejable revisar los dispositivos de la presencia de archivos extraños. (Foto: Unsplash)

Señales de invasión:

La luz que indica que la cámara está activa se enciende: aunque algunos atacantes pueden hacer que no se encienda la luz de la cámara, no siempre es así. Si se enciende cuando no la estás usando, es posible que el dispositivo haya sido secuestrado.

Presencia de archivos extraños en tu computadora: si un ciberdelincuente ha realizado un registro de su cámara web es posible que aún haya archivos guardados en su computadora. Busque cualquier cosa inusual, especialmente en los documentos o carpetas de video que forman parte de su disco duro.

Presencia de aplicaciones inusuales en tu sistema: una de las formas más comunes en que utilizan los cibercriminales para grabar desde tu cámara web es mediante un RAT. Escanea tu equipo con una solución antimalware y revisa las posibles alertas sobre algún software que no debería estar en tu PC o dispositivo.

Tu configuración se cambió: otra cosa que los programas maliciosos como los RAT suelen hacer para allanar su camino es interferir con el software de seguridad que está instalado en una máquina o en el sistema operativo. Comprueba si se han deshabilitado algunas funciones de seguridad.

Cómo evitar

Para evitar alguno de estos ataques hay que asegurarse de que la PC, dispositivo móvil u hogar inteligente siempre estén actualizados a nivel de software y que tengan instalado un software antimalware.