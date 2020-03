¿Cómo saber si te ignoran en Whatsapp?

A muchas personas les genera ansiedad saber si no han obtenido respuesta en WhatsApp de la persona a quien escribieron simplemente porque no han leído el mensaje o porque simplemente no quieren contestar.

Hay una manera de averiguarlo, para esto no necesitas usar herramientas externas.

WhatsApp tiene la opción de ver la hora y fecha en que las personas vieron tus mensajes.

Para lograrlo debes entrar a la conversación del contacto a quien le enviaste el mensaje.

Luego deberás dejar presionado un mensaje (el último que enviaste o uno anterior), inmediatamente aparecerá un menú en la parte de arriba.

Si no lo han leído, no te aparecerá nada, incluso, si no pudo ser entregado, no aparecerá nada en ninguna de las dos opciones.

Debes tener claro que hacer esto es una invasión a la privacidad, pero puedes usarlo en caso de emergencia.