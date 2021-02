¿Cómo usar WhatsApp sin tener conexión a Internet?

WhatsApp busca la manera en que puedas mantenerte en línea sin llegar a tener conexión a una red.

Una de las premisas para que puedas utilizar esta plataforma es que tengas conexión a internet, ya sea por datos o por conexión inalámbrica.

Pero, según WABeta Info, en un futuro podrás utilizar WhatsApp sin necesidad de tener internet en tu dispositivo móvil principal o en el que usas a diario la app.

WhatsApp se empleará a través de una serie de requisitos para llegar a hacerlo sin acceso a una red.

La función debe ser aprobada para que sea liberada a todos los usuarios. (Pixabay)

Por ejemplo, si quieres usar WhatsApp Web, no es necesario que tu dispositivo móvil principal cuente con conexión a internet. Incluso, cuando te conectes a la PC, los mensajes que no has recibido por falta de datos, llegarán sin problemas.

WABeta Info agrega que también esto funcionará cuando inicies sesión en otros celulares. De tal forma que, cuando registres tu cuenta mediante el código QR en otro terminal con internet, recibirás todos los textos y alertas automáticamente.

Esto solo lo pueden probar pocas personas quienes tienen instalada la versión beta de WhatsApp en su celular. La última actualización 2.21.30.16. trae todas estas novedades.