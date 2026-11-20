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A poco más de un año de concluir su mandato, Arévalo enfrenta cuestionamientos por la rotación de ministros.

En enero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo presentó un gabinete integrado por 14 ministros, con el que buscaba acompañar el inicio de su administración y ejecutar las principales propuestas de su proyecto político.

Sin embargo, antes de asumir el cargo ya había una primera modificación y, durante los siguientes casi tres años, varias carteras experimentaron renuncias, destituciones y relevos que marcaron el rumbo del Ejecutivo.

El Ministerio de Comunicaciones registra la mayor rotación de funcionarios, con cinco titulares entre nombramientos definitivos y encargos interinos. (Foto: Archivo Soy502)

Destituciones y renuncias

El 8 de enero de 2024, seis días antes de tomar posesión, Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera dieron a conocer a los funcionarios que integrarían su equipo. Entre los nombres anunciados estaban Jonathan Menkos en Finanzas, Óscar Cordón en Salud, Anabella Giracca en Educación, Francisco Jiménez en Gobernación y Jazmín de la Vega en Comunicaciones.

La primera salida ocurrió incluso antes de que comenzara el gobierno cuando Anayté Guardado, anunciada para dirigir el Ministerio de Energía y Minas (MEM), declinó su nombramiento después de recibir cuestionamientos por su trayectoria en el sector energético y sus posiciones con proyectos hidroeléctricos. En su lugar fue designado Víctor Hugo Ventura.

Los primeros meses también estuvieron marcados por las salidas de dos ministras y un ministro. María José Iturbide dejó Ambiente en abril de 2024, después de la controversia por el uso de recursos oficiales para el resguardo de su hija.

Anayté Guardado declinó a su nombramiento para dirigir el MEM en enero de 2024. (Foto: Archivo Soy502)

En mayo, Arévalo destituyó a Jazmín de la Vega, al señalar que autorizó pagos a constructoras fuera de los procedimientos de control establecidos por el Ejecutivo.

El reemplazo de De la Vega, Félix Alvarado, permaneció menos de seis meses en el cargo y su renuncia en noviembre de 2024, derivada de las diferencias con el presidente sobre la conducción del ministerio. Mientras tanto, Óscar Cordón dejó Salud en junio de ese año por motivos médicos.

Cambios 2025 y 2026

Maynor Estrada renunció a Agricultura por razones personales y fue sustituido por María Fernanda Rivera. En octubre, Francisco Jiménez dejó Gobernación después de la fuga de pandilleros de Fraijanes II, en un contexto de cuestionamientos a la seguridad penitenciaria. En su lugar, Marco Antonio Villeda asumió la cartera.

Asimismo, el ministerio de Comunicaciones también tuvo otro relevo con la salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla y el nombramiento de Norma Lissette Zea Osorio.

En 2026 Liwy Grazioso dejó Cultura y Deportes en abril y fue sustituida por Luis Méndez Salinas. En julio, Víctor Hugo Ventura salió de Energía y Minas y asumió Erwin Barrios. En septiembre, Patricia Orantes dejó Ambiente para regresar al Congreso y Edwin Castellanos tomó la dirección de esa cartera.

Jonathan Menkos enfrentó un escenario político incierto después de que la CC dejara sin efecto su designación como presidente del Banguat. (Foto: Archivo Soy502)

Asimismo, Jonathan Menkos pasó a ocupar la presidencia del Banco de Guatemala y Débora Alvarado Franco asumió el ministerio, sin embargo, Menkos regresó en octubre, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera su nombramiento en el banco central.

Al 19 de noviembre 2026 el cambio más reciente fue la renuncia de la ministra del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) María Fernanda Rivera dejó Agricultura y José Antonio López Leonardo fue nombrado en su lugar.

En el gabinete de Gobierno de Arévalo el ministerio de Comunicaciones concentra la mayor rotación, con cinco funcionarios entre titulares e interinatos, entre ellos, Jazmín de la Vega, Félix Alvarado, Paola Constantino, Miguel Ángel Díaz Bobadilla y Norma Zea Osorio. Le siguen los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente que también registraron tres responsables cada uno.

Citaciones e interpelaciones

Durante la administración de Bernardo Arévalo, las citaciones e interpelaciones de ministros se hicieron constantes en el Congreso.

Varios funcionarios de carteras clave fueron convocados reiteradamente por diputados para responder sobre la ejecución presupuestaria, decisiones administrativas y otros temas de sus instituciones.

Según Eddy Cux, de Acción Ciudadana, estas convocatorias pudieron responder a una estrategia de presión política que derivó en negociaciones sobre la asignación de recursos, en especial para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

El analista considera que el Gobierno terminó cediendo en algunas decisiones para mantener la gobernabilidad, que tuvo un costo en materia de transparencia y prevención de la corrupción.

Liderazgo de Gobierno y resultados

Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señala que las dificultades del gabinete comenzaron desde su conformación.

Según Dabroy, el Ejecutivo limitó la participación a personas cercanas al proyecto político de Movimiento Semilla, que redujo la posibilidad de incorporar perfiles con mayor experiencia técnica.

También cuestiona el liderazgo presidencial y considera que la falta de resultados en varias carteras refleja problemas de conducción y coordinación. Señala que algunos desempeños ministeriales respondieron más a presiones o iniciativas externas que a una agenda propia del Ejecutivo.

El analista Eddy Cux considera que las citaciones e interpelaciones de ministros en el Congreso han propiciado negociaciones políticas sobre recursos públicos. (Foto: Archivo Soy502)

Entre los casos que menciona están Economía, por los avances en asuntos arancelarios ante la presión de Estados Unidos; Trabajo, por su respuesta a temas laborales vinculados con intereses estadounidenses; y Gobernación, cuya gestión ha enfrentado cuestionamientos desde la administración de Francisco Jiménez. También señala problemas en Salud y cuestionamientos con la transparencia en Finanzas.

Dabroy agrega que la descoordinación entre el presidente y la vicepresidenta tiene repercusiones en el funcionamiento de los gabinetes, cuya coordinación corresponde a la Vicepresidencia.

Sobre el argumento de que los cambios ministeriales no afectan la ejecución de las carteras, considera que los ministerios pueden cumplir con el pago de salarios y contratos, pero eso no necesariamente se traduce en resultados estratégicos o transformaciones en los servicios públicos.

El analista de ASIES, Jahir Dabroy, considera que la integración inicial del gabinete limitó la incorporación de perfiles con mayor experiencia técnica. (Foto: Archivo Soy502)

Por su parte, Luis Linares, experto en políticas públicas y sociología, considera que el Gobierno llegó al poder sin una base política suficientemente sólida y que su condición de minoría en el Congreso, junto con los conflictos con el Ministerio Público (MP) y el sistema de justicia, complicó su gestión.

No obstante, advierte que las condiciones externas no eximen al Ejecutivo de responsabilidad por la falta de iniciativa y de una visión clara de gobierno.

Linares considera que existe una brecha considerable entre las expectativas ciudadanas y los resultados.

Recuerda que una parte importante del respaldo electoral respondió a la promesa de cambio y de combatir la corrupción, pero señala que el crecimiento del presupuesto no ha estado acompañado de resultados visibles en áreas como seguridad, infraestructura y mantenimiento de carreteras.

Sobre la rotación ministerial, advierte que la estabilidad permite dar continuidad a los programas y evitar que cada nuevo funcionario intente comenzar desde cero. Sin embargo, considera que los cambios frecuentes pueden proyectar una imagen de improvisación y falta de cohesión dentro del equipo.

El principal desafío será enderezar el rumbo durante el tiempo que resta de administración, mejorar la eficiencia y recuperar la confianza ciudadana mediante resultados concretos, no mediante campañas de comunicación.

Transparencia de Gobierno

Desde Acción Ciudadana, el analista Eddy Cux identifica las rotaciones en Comunicaciones y Gobernación como movimientos relevantes porque ocurrieron en medio de cuestionamientos con la ejecución presupuestaria, la infraestructura y la seguridad.

Aunque menciona que el Ejecutivo ha cumplido formalmente con obligaciones como la Ley de Acceso a la Información Pública, advierte que esto no significa que exista transparencia efectiva ni que se hayan fortalecido suficientemente los mecanismos para prevenir la corrupción.

Cux considera que las instituciones y medidas creadas para promover la transparencia se han quedado cortas frente a las denuncias sobre contrataciones públicas y otras actuaciones dentro del Ejecutivo.

El analista Luis Linares considera que existe una brecha entre las expectativas ciudadanas que generó la llegada de Arévalo al poder y los resultados que ha percibido la población. (Foto: Archivo Soy502)

También advierte que las debilidades de la legislación, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) mantienen riesgos en las compras públicas, en especial, ante el contexto preelectoral de 2027, cuando podrían aumentar las prácticas de opacidad y clientelismo.

Cux considera que el Gobierno priorizó su estabilidad política frente a un escenario adverso en el Congreso y el sistema de justicia, pero no consiguió consolidar una visión de país ni un proyecto que identifique su legado.

Entre los avances que reconoce menciona los remozamientos escolares, el abastecimiento de las farmacias de Proam y las acciones para eliminar los pisos de tierra.

También destaca el Metroriel como una propuesta de alcance nacional, sin embargo, advierte que su continuidad dependerá de las siguientes administraciones.

¿Cómo recordará la población al gobierno de Arévalo?

Al analizar el legado de la administración, el analista Luis Linares considera que la percepción ciudadana estará marcada por los resultados más recientes de la gestión.

Explica que, con el paso del tiempo, la memoria colectiva suele conservar con mayor fuerza las experiencias cercanas, por esta razón el último año será determinante para la imagen con la que concluya el mandato.

Linares señala que las encuestas reflejan una baja calificación del presidente y considera que mejorar esa percepción no dependerá de campañas publicitarias, sino de resultados concretos en la atención de los problemas públicos.

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, cuestiona que las iniciativas de transparencia del Gobierno no hayan sido suficientes para prevenir posibles irregularidades en las contrataciones públicas. (Foto: Archivo Soy502)

Agrega que el Ejecutivo debe aprovechar cada día que le queda en el poder para demostrar avances y utilizar los recursos disponibles de manera eficiente.

Señala que el reto de Arévalo será trabajar hasta el último día de su administración y procurar que los ministros concentren sus esfuerzos en cumplir las responsabilidades de cada cartera, sin distraerse con el escenario electoral de 2027.

Contrastan evaluación del gabinete en el Congreso

Desde el Congreso, las valoraciones sobre el desempeño del gabinete se mantienen divididas.

La diputada oficialista Victoria Godoy Palala defiende que los cambios de ministros no han significado modificaciones en la dirección del Gobierno, pues considera que el proyecto continúa bajo las mismas metas presidenciales y que los relevos responden principalmente a procesos administrativos.

La legisladora sostiene que, pese a las dificultades políticas y a que el oficialismo no ha contado con una bancada reconocida formalmente durante buena parte de la legislatura, la administración ha impulsado proyectos en infraestructura, educación, salud y programas sociales.

Entre los avances que menciona están el cambio de más de 130 mil pisos de tierra por cemento, la contratación de nuevos maestros y policías, los remozamientos escolares y las gestiones para desarrollar el Metroriel.

También considera que las citaciones e interpelaciones han restado tiempo de trabajo a los ministros y, en algunos casos, han respondido a dinámicas políticas más que a una fiscalización efectiva.

En contraste, el diputado opositor Ronald Portillo cuestiona los resultados de la administración y considera que la rotación de funcionarios sí tiene consecuencias en el funcionamiento de las instituciones.

Desde el Congreso las valoraciones sobre el desempeño del gabinete de Gobierno de Arévalo se mantienen divididas. (Foto: Archivo Soy502)

Señala que, más allá de los cambios administrativos, existe una paralización que se refleja en la atención a la población, los servicios y la falta de proyectos de inversión en sectores como energía y minería.

Portillo también rechaza que las citaciones legislativas sean un obstáculo para el desempeño ministerial y sostiene que corresponde a los funcionarios organizar sus agendas y contar con equipos técnicos que permitan mantener el funcionamiento de las carteras mientras atienden la fiscalización del Congreso.

Agrega que la prioridad del Ejecutivo ha estado concentrada en el presupuesto y los préstamos, sin una agenda de Gobierno suficientemente visible.

Sin embargo, aunque difieren en la valoración de las acciones del Ejecutivo, ambos diputados coinciden en señalar la seguridad como uno de los principales desafíos que persisten en este gobierno.

Godoy Palala considera que la administración ha avanzado pese a las condiciones políticas adversas, Portillo sostiene que el presidente debe reorientar las estrategias de seguridad y exigir resultados a sus funcionarios para recuperar la confianza ciudadana.