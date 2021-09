Compañeras recuerdan a Angie y exigen justicia

"Angie fue nuestra compañera. Todos las mañanas la mirábamos con su poncho", fueron los recuerdos que narraron sus compañeras de colegio quienes exigen justicia.

Angie Caseros, de 16 años, y su mamá Blanca Ramírez, de 52, fueron reportadas como desaparecidas el 5 de septiembre; tres días después, sus cuerpos fueron localizados en el fondo de una cuneta en San Pedro Ayampuc.

Estudiaba en el Colegio para Señoritas Sagrado Corazón de Jesús, en donde realizaron una vigilia para recordarla y manifestar su repudio ante el hecho de violencia por el que exigen justicia.

"Es muy doloroso porque Angie fue nuestra compañera... Tenemos muchas memorias de Angie. Incluso de su mamá, su mamá siempre fue muy activa. Angie se levantaba todos los días como nosotras a recibir clases", manifestó una de sus compañeras, quien exigió al Colegio pronunciarse ante su muerte.

#NiUnaMenos “El colegio no hizo nada por ellas. Solo demostró que somos un cheque y que somos familia cuando conviene. Exigimos justicia por Angie y por su mamá”, dice una de las estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús #LasQueLuchan #JusticiaParaAngieYBlanca

Mientras que Ana Lucía Ochoa, exalumna del Colegio y mamá de dos estudiantes del Sagrado Corazón, manifestó su repudio y dijo: "No creo que haya que enterrar a una niña más".

"Creo firmemente que los Colegios deben educar mujeres fuertes que sepan reconocer signos de violencia, que sepan prevalecer su vida, que sepan defenderse. Sueño con una Guatemala donde podamos ser libres", dijo.