Vacunación en Guatemala: Las complicaciones de la Fase 2

Algunos adultos mayores recibieron un mensaje incorrecto, otros llegaron y aún el centro de vacunación no estaba listo.

La segunda fase de vacunación contra el Covid-19 dio inicio este martes 4 de mayo. Mientras que algunos centros estaban bien preparados, en otros hubo algunas complicaciones, antes y durante las primeras horas de la jornada.

Una de las primeras complicaciones empezó con el envío de los mensajes de texto que recibieron varias personas de la tercera edad el lunes 3 de mayo para informarles su puesto de vacunación, pues se informó sobre una iglesia mormona ubicada en la zona 1 de la ciudad.

Muchos usuarios comenzaron a cuestionar si se trataba de algún timo. Otras indicaban que el centro quedaba muy lejano a su residencia, pues viven en Villa Nueva. En el mensaje no había dirección, ni se establecía cuál era la iglesia a la que debían acudir.

Este martes, la ministra de Salud, Amelia Flores, reconoció que se trató de un error, debido a que los mensajes de texto tienen un número limitado de palabras, por lo que la información es muy precisa. Explicó que el centro de vacunación está ubicado en Villa Nueva y sí se trata de una iglesia mormona, pero su nombre era muy largo y lo omitieron.

"Sabemos que hubo personas que tuvieron confusión. Hoy (martes 4 de mayo) se enviará un nuevo mensaje de texto donde se colocará la información correcta", prometió.

La clase de zumba

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informaron sobre la instalación de unos 2 mil puestos de vacunación a nivel nacional que incluyen puestos masivos, que estarán ubicados en centros de salud, centros materno infantil, algunos edificios privados como lo son universidades y puestos móviles para atender a quienes no pueden salir de sus hogares.

Sin embargo, hubo varias críticas debido a que hay varios lugares donde aún no se ha anunciado ningún puesto de vacunación, tal es el caso de Villa Nueva.

La usuaria de Twitter, Ligia Hernández, criticó al Gobierno debido a que "en el área sur del departamento de Guatemala... no hay centros de vacunación".

Al inicio de la Fase 2 NO HAY centros de vacunación contra COVID habilitados en el área sur del departamento de Guatemala ⚠️



Si Villa Nueva, que es el 3er municipio más poblado del país, está fuera, ¿qué le espera a las comunidades más lejanas?



Tanta incompetencia cuesta VIDAS. pic.twitter.com/7wVr1hVNcj — Ligia Hernández (@ligiaiveth26) May 4, 2021

Según la ministra de Salud, se ha estado haciendo convenios con varios lugares privados para ampliar la cantidad de puestos en todo el país, con el propósito de acercarse a la población, más cuando den inicio las otras fases.

Este no ha sido el único inconveniente reportado. En las redes sociales se denunció que varias personas de la tercera edad tuvieron que esperar hasta que concluyera una clase de zumba que se desarrollaba en un puesto de vacunación.

Varias personas fueron citadas a un puesto de vacunación ubicado en Mixco para aplicar la vacuna contra el Covid-19, pero antes tuvieron que esperar a que culminara una clase de zumba.



Las autoridades del @MinSaludGuate y de @GuatemalaGob no se han manifestado sobre lo ocurrido pic.twitter.com/ER16UxRFqx — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 4, 2021

El hecho ocurrió en el Salón Paseo de los Campeones ubicado en la zona 4 de Mixco. Varias personas indicaron que fueron citadas a las 8 de la mañana, pero la vacunación inició una hora después, debido a que debieron esperar a que culminara la clase.

Las autoridades del MSPAS, ni del Gobierno no se han pronunciado al respecto.

Vacunas limitadas al IGSS

Mientras que la vacunación inició en su Fase 2, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no tendrá suficientes dosis para aplicar a sus afiliados, debido a que la ministra de Salud informó que sólo se les entregarán 10 mil dosis, aunque indicó que están trabajando "de la mano".

No obstante, varias personas que se inscribieron el mismo día, han denunciado que los afiliados al IGSS no fueron informados sobre la vacunación, pese a que quienes indicaron que no estaban inscritos en el Seguro Social ya recibieron cita.

Flores evadió la pregunta y aseguró "casi creo que se entregaron (al IGSS) 10 mil dosis más la semana pasada, aparte de las 15 mil que se entregaron para la primera fase y ahorita ellos tienen claridad de que les vamos a entregar la segunda dosis de todo el personal de salud que ya entregaron".

Sin embargo, los más de 2 mil maestros, que serán incluidos en la Fase 2 de vacunación, se hará en coordinación con el IGSS, dijo la ministra, pese a que no se les ha proporcionado suficientes dosis para administrar el medicamento a sus afiliados.