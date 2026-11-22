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Comunicaciones vivió una noche fatídica en el estadio David Cordón Hichos al ser goleado por Guastatoya 4-1 para quedar prácticamente eliminado del Apertura 2026. Solo una serie de combinaciones casi imposibles de cumplirse salvarían del fracaso a los cremas, que ven como alcanzar el título se aleja nuevamente.

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El levantón de las últimas tres jornadas, en las que los albos cosecharon tres victorias consecutivas, no fue suficiente para corregir el mal inicio de campeonato. Ahora a los pupilos del técnico mexicano Roberto Montoya solo les queda intentar hacer decorosa la despedida cuando reciban a Xelajú el próximo domingo, en la última fecha.

Todo lo contrario de Guastatoya, que alcanzó los 34 puntos, para poner un pie en la siguiente ronda.

⚽ ¡GUASTATOYA GOLEA A COMUNICACIONES Y FIRMA UNA CONTUNDENTE VICTORIA! Presentado por @Tigo_GT #LigaBantrab #Apertura2026 https://t.co/9DDrIgChk1 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) November 22, 2026

El juego

Los pechoamarillos ganaron desde el planteamiento. Sabían que los visitantes eran los obligados, esperaron los errores y cuando llegaron los aprovecharon.

Denilson Sánchez disparó desde fuera del área, el balón le picó muy cerca a Fredy Pérez y se le coló para el 1-0 al 27. Dos minutos después, Diego Santis metió la mano dentro del área, el FVS dio penal y Víctor Ávalos cobró perfecto.

Los albos descontaron al 65 con un cabezazo de Érick Lemus y parecía haber levantón, pero Stheven Robles se fue expulsado (también intervinó el FVS) y Guastatoya no perdonó.

Javier Estrada, al 79, y Christopher Ramírz, al 87, sentenciaron la goleada y la triste noche blanca.