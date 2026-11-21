La Plaza de la Constitución abrió la temporada navideña con exhibiciones y el concierto de la mítica "Banda FM de Zacapa".
OTRAS NOTICIAS: Desde las alturas: así luce el Festival Navideño de la Ciudad (video)
El viernes 20 de noviembre inició el "Festival Navideño en la Ciudad 2026" en la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Sexta, en la zona 1 del Centro Histórico.
La banda FM Zacapa compartió sus éxitos "Oh Mariana", "La Quiero y La Quiero", "Tu Mujer", "Me gustas tanto", "Cógele Confianza" y "Rock merengue", entre otros.
Con mucho ritmo los guatemaltecos disfrutaron de fuegos pirotécnicos, música, antojitos y mucha diversión en la inauguración de amenidades como la pista de hielo y otras.
Cientos de visitantes se reunieron en zona 1 para disfrutar de todo lo que este festival tiene para ofrecer.
Festival Navideño de la Ciudad 2026
El evento estará se podrá disfrutar del 21 de noviembre a todo diciembre de 2026, abierto desde las 10:00 a 22:00 horas.