Condenan a guatemalteco por golpear a agente fronterizo de EE.UU.

Ludwin Artemio Santizo Escobedo fue detenido en octubre de 2019 y al momento de su arresto, reaccionó agresivo. Por lo que fue condenado a 24 años de prisión.

Un jurado federal de Del Río, en Estado Unidos (EE.UU.), condenó a 24 años de prisión a un ciudadano guatemalteco por agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza, luego de ser sorprendido al tratar de ingresar de manera irregular a ese país.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó a través de un comunicado que el guatemalteco Ludwin Artemio Santizo Escobedo fue detenido en octubre de 2019 y al momento de su arresto, reaccionó agresivo.

"El acusado se negó a ser arrestado y se produjo una pelea. Durante el altercado tomó la porra del agente y lo golpeó repetidamente en el cuerpo, la cabeza y en el ojo derecho. El agente le disparó al acusado en el brazo y hombro hasta que logró someterlo", señala el reporte.

La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes presentaron todas las pruebas documentales y los testimonios de los sucedido.