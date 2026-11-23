- Un hombre de 50 años que se conducía en un taxi no autorizado fue atacado por desconocidos que le ocasionaron la muerte en El Trébol. EN CONTEXTO: Crimen en El Trébol: ataque armado deja un fallecido en zona 11 Edvin Manrique Valencia Ardufo, de 50 años, fue asesinado la madrugada de este lunes 23 de noviembre en una de las "orejas" de El Trébol, en la zona 11 de la ciudad capital. La víctima era el piloto de un taxi pirata y se disponía a esperar pasajeros a inmediaciones del mercado El Guarda cuando los atacantes a bordo de una motocicleta le dispararon, según indicaron testigos. Asimismo, se mencionó que Valencia Ardufo intentó resguardarse y corrió hacia el área de grama, pero los criminales lo alcanzaron y le provocaron la muerte con múltiples disparos de arma de fuego. Las autoridades se han presentado al lugar de los hechos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador) La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) han resguardado la escena del crimen y han iniciado con las diligencias e investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables. El cierre parcial en el sector ha complicado el tránsito, por lo que se recomienda conducir con precaución. El tránsito se ha complicado debido a un cierre parcial en El Trébol. (Foto: Jorge Senté/Colaborador) *Con información de Jorge Senté / Nuestro Diario