El conductor al resultar herido por proyectiles de arma de fuego terminó perdiendo el control y chocando su vehículo.
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En la 4a. avenida de la colonia de Linda Vista, ubicada en la zona 4 de Villa Nueva, se originó un ataque armado contra el conductor de un vehículo.
El conductor circulaba sobre la ruta cuando fue interceptado por desconocidos que iniciaron a dispararle, esto causo que resultara gravemente herido y perdiera el control del transporte.
Esto causó que el vehículo chocara contra otro transporte que se encontraba estacionado en el sector, causando que resultará con severos daños.
El conductor con heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego fue trasladado por los Bomberos Voluntarios a un hospital.
En el lugar, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) acordó el área del ataque para iniciar con los peritajes y determinar a los responsables del crimen.