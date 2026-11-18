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Una cámara de seguridad captó el momento en que un picop impactó con las motocicletas estacionadas, arrastrando una de ellas.

El conductor de un picop colisionó contra varias motocicletas que se encontraban estacionadas en la calle principal de Panajachel, Sololá, según muestras videos publicados en las redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en el que vehículo sale de un parqueo e impacta con las motocicletas, pero una de ellas queda atrapada en el picop, y es arrastrada por varios metros.

Conductor sale de parqueo y colisiona varias motocicletas que se encontraban parqueadas en una calle de Panajachel, Sololá; una de ellas fue arrastrada por varios metros. https://t.co/K3nYbBec8h — Soy 502 (@soy_502) November 18, 2026

De acuerdo con medios locales, se trata de un conductor de la tercera edad, quien aparentemente se encontraba ebrio, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).

Minutos más tarde habría sido detenido por las fuerzas de seguridad ante la inconformidad de los vecinos que lograron retener el vehículo en el que se conducía esta persona.

La motocicleta arrastrada habría sufrido serios daños, mientras que las demás quedaron tiradas sobre la calle.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado con respecto a este caso que ha generado molestia en los vecinos del sector.