La víctima murió debido a la gravedad de las heridas causadas por un accidente en ruta al Pacífico, en donde el tránsito se ha complicado.
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Un mortal accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 27 de noviembre en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que un motorista quedara sobre la cinta asfáltica al ser atropellado por un vehículo desconocido que se habría dado a la fuga.
Los socorristas arribaron al lugar de los hechos, pero tras revisar los signos vitales de la víctima, confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
Tránsito lento
Las autoridades competentes han sido informadas y se está a la espera que se realicen las diligencias correspondientes.
Debido a este accidente, el tránsito se ha complicado en dirección hacia el sur, por lo que se recomienda utilizar como vía alterna para los vehículos livianos el sector de Naciones Unidas, según informó la PMT.