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Un video muestra el momento en que ocurrió un accidente de tránsito ocasionado por la imprudencia de un automovilista.

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Una cámara de seguridad captó un accidente de tránsito la mañana de este martes 17 de noviembre en la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chupol, Chichicastenango, Quiché.

En las imágenes se observa el momento en que un automóvil se encontraba estacionado en la orilla de la carretera, pero segundos después realiza una maniobra imprudente.

El conductor de este vehículo no se percató que se acerca una motocicleta y decidió retornar en un lugar prohibido y desde el carril de su derecha, por lo que el motorista no logró frenar a tiempo e impactó en un costado del carro.

La víctima salió volando y cayó sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor que ocasionó la colisión huyó del lugar.

Mira aquí el video:

Cámara capta accidente en ruta Interamericana, Chupol, Chichicastenango, Quiché. https://t.co/4ATOPKN3ST — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 17, 2026

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del motorista, quien a pesar del fuerte impacto se logró levantar por sus propios medios, pero con evidentes muestras de dolor.