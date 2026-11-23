El auto de la víctima quedó cruzado sobre la vía principal, por lo que el tránsito se ha complicado en todo el sector.
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Un ataque armado se registró esta tarde de lunes 23 de noviembre en el bulevar Liberación, 3a. avenida de la zona 9 capitalina, justo en el inicio del carril reversible hacia Pamplona.
El conductor de un vehículo sedán resultó herido, por lo que ha sido trasladado de emergencia a un centro asistencial.
Debido a que el vehículo quedó cruzado sobre la vía, Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que el tránsito se ha complicado sobre el bulevar Los Próceres, avenida Las Américas y Avenida Reforma.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) están realizando varias intervenciones sobre la Avenida Bolivar, Bulevar la Madre, calzada Roosevelt y Avenida Petapa, por lo que se sugiere tomar vías alternas.