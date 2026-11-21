Dos guatemaltecos terminaron en un centro asistencial luego que sufrieran un percance vial al intentar cruzar hacia Estados Unidos.
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Un hombre mexicano terminó detenido tras presuntamente intentar evadir un puesto de control migratorio cerca de Las Cruces, Nuevo México, y volcar el vehículo que conducía mientras transportaba a tres migrantes, entre ellos dos guatemaltecos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este jueves que el incidente ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando el piloto, identificado como José Ramírez González, llegó al punto de inspección para continuar su camino hacia Estados Unidos.
Según las autoridades, en lugar de pasar por la inspección rutinaria, el conductor atravesó el punto de inspección sin detenerse, perdió el control del vehículo y terminó volcando. Posteriormente, habría escapado a pie para evadir a los agentes.
Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de El Paso lo arrestaron poco después, mientras que dos de los migrantes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica tras el accidente. ICE no reveló las identidades de los indocumentados, excepto que se trataba de dos guatemaltecos y un mexicano.
Ahora, Ramírez González enfrenta acusaciones por presunto tráfico de personas y otros delitos. El caso permanece bajo investigación de agentes de HSI.
*Con información de ICE y Diario de Juárez