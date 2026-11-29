La joven salió expulsada tras el fuerte impacto y falleció en el lugar.
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Un terrible accidente sufrió una mujer en horas de la madruga del 28 de noviembre en la 15 calle y 15 avenida de la zona 6.
La mujer conducía una moto cuando fue atropellada por otro conductor que se dio a la fuga.
Tras el fuerte impacto el cuerpo de la mujer salió expulsado y quedó a pocos metros gravemente herida.
Los Bomberos Voluntarios al llegar, confirmaron que murió sobre la cinta asfáltica.
La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó el área y realiza las diligencias para esclarecer el crimen e identificar al responsable.