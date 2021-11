Conductores se pelean con rifle y katana por accidente vial en EE. UU. (video)

Al estilo samurai, un hombre se enfrenta a otro en pleno tránsito vehicular en Portland, Oregón, Estados Unidos.

Un insólito incidente se ha hecho viral en redes sociales, luego que dos conductores terminaron enfrentándose de una forma extrema.

Un video pone en evidencia el momento exacto en el que los hombres inician una riña, pero lo que más llamó la atención fue que uno de ellos desciende de su vehículo con una katana y al estilo samurai trata de intimidarlo.

Así ocurrió

Tras una discusión e intercambio de palabras, el hombre que portaba la katana se alejó y dirigió a su automóvil, pero el otro sujeto sin mediar palabra sacó de la cajuela de su vehículo un rifle para terminar de ahuyentarlo.

Las imágenes, que fueron captadas desde el interior de otro vehículo, de inmediato causaron impacto entre los internautas, sobre todo de aquellos que viven en Oregón, pues señalaron que ese estado se ha vuelto muy peligroso.

Por el momento se desconoce qué fue lo que generó el altercado ni lo que sucedió después, pero según la prensa de esa localidad no se reportaron heridos.

Mira aquí el video