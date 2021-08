"¡Vamos por el cinturón que nos falta!": Canelo Álvarez confirma su pelea contra Caleb Plant

Canelo Álvarez confirma su próximo encuentro y anuncia que está dispuesto a pelear por el único cinturón que le hace falta.

Saúl Canelo Álvarez confirmó la pelea ante el estadounidense Caleb Plant para el próximo 6 de noviembre. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de twitter.

"Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!" advirtió Canelo.

El único cinturón que le hace falta a Canelo es el de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 168 libras, por lo cual el estadounidense también podría resultar monarca de la división si vence a Canelo y se queda con las diademas del CMB, AMB y OMB.

De acuerdo a información de ESPN, la empresa Premier Boxing Championship, de Al Haymon, estaría ofreciendo al Canelo la bolsa más grande en su carrera hasta el momento sin embargo, el medio no reveló la cantidad.