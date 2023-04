¡Está de vuelta! "Crepúsculo" regresa, pero como serie de televisión

Tras el éxito mundial que logró la saga "Crepúsculo", ahora se pretende adaptarlo en formato de serie televisiva.

Ya han pasado más de 10 años desde que la exitosa saga de vampiros se estrenó mundialmente y ahora tiene un futuro prometedor como versión en serie televisiva.

Según The Hollywood Reporter, Lionsgate Television se encuentra a cargo de la nueva adaptación de la saga de libros "Crepúsculo", la cual fue escrita por Stephanie Meyer.

Se dice que Sinead Daly será la responsable de escribir el guión para la serie de televisión.

De ser así, podría conseguir nuevamente un éxito internacional, ya que dentro de sus créditos se encuentran las series "The Walking Dead: World Beyond", "The Get Down", "Raised by Wolves" y "Tell Me Lies".

De momento se desconoce si la serie de TV seguiría la linea de los libros de la autora Meyer o si será una versión completamente distinta.

Tampoco existen detalles sobre quién será la cadena televisiva o plataforma encargada de transmitir el programa.

Mientras se confirman las fechas y todos los detalles, puedes seguir disfrutado de la saga en Netflix.