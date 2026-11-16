El Inacif confirmó la causa de muerte de Sucely Aguirre, la trabajadora municipal que fue encontrada sin vida en la vía pública.
EN CONTEXTO: Sucely, la trabajadora municipal que fue hallada sin vida tras estar desaparecida
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha confirmado la causa de muerte de la trabajadora municipal Sucely Arelí Aguirre Quinteros, de 36 años.
Aguirre Quinteros, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 14 de noviembre, fue hallada sin vida y con señales de violencia la madrugada siguiente, en la colonia La Florida, zona 19.
De acuerdo con el Inacif, su fallecimiento se debió a asfixia por estrangulación. Hasta el momento se desconoce la causa de este crimen.
La Municipalidad de Guatemala y la Alcaldía Auxiliar del distrito 1 de la zona 7, indicaron que, "lamentan profundamente el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera".
Asimismo, mencionaron que, "Hoy nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos, recordándola con cariño y gratitud por el tiempo compartido y su labor como parte de nuestro equipo de trabajo".