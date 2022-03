A una semana de la tragedia, esto se sabe del avión que cayó en China

La agencia de aviación civil de China ha declarado que no hay sobrevivientes del accidente aéreo. Además informan que han recuperado la segunda caja negra de la nave, la cual será investigada, pues aún no se logra determinar la causa del accidente.

OTRAS NOTICIAS: El impresionante cráter que se formó tras el impacto del avión en China

El pasado 22 de marzo se dio a conocer que el vuelo MU5735 de Boeing 737-800 de China Airlines que se dirigía de la ciudad de Kunming a Guangzhou, fronteriza con Hong Kong, se precipitó repentinamente.

"La segunda caja negra del vuelo China Eastern MU5735 fue recuperada el 27 de marzo", informó la agencia noticiosa estatal Xinhua. Las causas del accidente, que cobró la vida de los 123 pasajeros y nueve tripulantes, no han sido explicadas. Todas las personas a bordo eran de nacionalidad china.

La primera caja negra, que contiene las conversaciones en la cabina, fue recuperada el pasado miércoles y enviada a Pekín para ser descodificada podría tardar varios días. La segunda caja negra contiene los datos del vuelo como la velocidad, altitud y la ruta seguida.

La segunda caja negra ha sido recuperada. (Foto: Twitter)

Se mencionó que habían abordo 132 personas incluyendo a los 9 tripulantes del vuelo. Se sospechaba que todos habían muerto, pero este domingo la Agencia de Aviación Civil de China ha confirmado que no hay sobrevivientes.

La búsqueda de víctimas ha sido intensa. (Foto: Twitter)

Con esos elementos, los investigadores deberán tener los primeros elementos para determinar las causas del accidente. La noche del sábado, tras confirmar la identidad de casi todas las víctimas mediante pruebas de ADN, la administración china de aviación civil confirmó que todas las personas a bordo murieron en el percance.

Centenares de bomberos, rescatistas, médicos, investigadores, voluntarios y autoridades políticas permanecen en el sitio del accidente para recuperar los restos humanos, trozos del avión y continuar la investigación.