¡Es un hecho! Confirman tres nuevas películas del universo de Star Wars

Tres nuevas películas de Star Wars fueron confirmadas por Lucas Film. Además, un esperado regreso sorprenderá a los más fanáticos.

Durante el evento Star Wars Celebration llevado a cabo en Londres, buenas noticias para los amantes de la cinta salieron a luz.

Una de ellas es que la franquicia creada por George Lucas volverá a la pantalla grande con tres nuevas películas en las que ya trabajan.

Las cintas se relacionarán con la línea temporada de la saga y no se trata de una nueva franquicia, sino de películas independientes que abarcarán distintos sucesos ya conocidos.

‘Star Wars’: New Movies from James Mangold, Dave Filoni in the Works https://t.co/zJW75PQApR — The Hollywood Reporter (@THR) April 7, 2023

Según reveló Kathleen Kennedy, presidenta de Lucas Film, las tres películas estarán dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy.

Kennedy expresó que la película de Mangold volverá a "los albores de los Jedi", mientras que la de Filoni estará conectada con series como Ahsoka y The Mandalorian.

Esperado regreso

En cuanto a la cinta de Obaid-Chinoy, se situará 15 años después de "Star Wars: Episodio IX El ascenso de Skywalker", que traerá de vuelta a Daisy Ridley como Rey.

La protagonista de la última trilogía regresará como Maestra Jedi, pero ahora con la misión de reconstruir la Orden Jedi.

Sin embargo, aunque no se dieron detalles sobre los títulos y fechas de estreno, los fanáticos han quedado anonadados con la noticia y desde ya esperan con ansias ver las cintas.

Daisy Ridley is set to star as a Jedi Master in a new Star Wars film. Here she is at the Star Wars Celebration in London just after the news was announced. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/ZX0FMzQOZ1 — The Hollywood Reporter (@THR) April 7, 2023

*Con información de The Verge y QueVer