Congresista de EE.UU. cuestiona elección de magistrados de la CC

El congresista estadounidense, Albio Sires, dijo estar preocupado por la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.

El representante de Nueva Jersey señaló que "avanzar con el intento de capturar" la CC "e instalar jueces corruptos" será una señal para la administración de Biden.

A criterio de Sires, si esto se concreta se podría considerar que el Gobierno de Estados Unidos "no tiene un socio dispuesto a trabajar con nosotros en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala".

"Insto a los funcionarios guatemaltecos a que den un paso atrás y permitan un proceso de selección judicial transparente", añadió Sires.

Varios funcionarios y congresistas estadounidenses se han manifestado por cómo quedó integrada la Corte de Constitucionalidad, aunque han preferido evitar mencionar nombres.

Plunging ahead with installing corrupt officials to the Constitutional Court will signal to the Biden administration that it lacks a willing partner in combatting corruption and strengthening the rule of law in Guatemala. — Albio Sires (@RepSires) April 9, 2021

Los magistrados electos de la CC asumirán el 14 de abril, pero aún es incierto si asumirán los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes, debido a que hay recursos legales pendientes de resolver contra la designación de varios de los abogados electos.

El Congreso aún no ha definido cuándo juramentará a los magistrados electos, pero extraoficialmente se conoce que este acto se efectuará el próximo martes, un día antes de que asuma la nueva CC.