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Congresistas de Estados Unidos demandan una investigación serie y objetiva por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

En una carta enviada a la embajada de Estados Unidos acreditada en el país, un grupo de congresistas de Estados Unidos informó que les preocupa la manera en que se han desarrollado las investigaciones del asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

Por medio de una misiva, demandan una seria investigación que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de Solórzano Foppa, ocurrido el pasado 17 de octubre en el complejo deportivo de El Campo Marte, zona 5 capitalina.

Entre los parlamentarios que firman dicha misiva, resalta la representante de Illinois Delia Ramírez, de origen guatemalteco, y Jesús "Chuy" García, nacido en México.

Además, cuestionan la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, la cual se produjo momentos después del ataque contra Solórzano Foppa por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes posteriormente fueron ligados a proceso penal por irregularidades en la detención.

Con esto, advirtieron de la posibilidad que, al alrededor de este crimen existan redes de impunidad y exigen el esclarecimiento objetivo del caso.

En una carta enviada a la embagjada de Estados Unidos acreditada en Guatemala, congresistas de aquel país exigen a una investigación serie y objetiva que permita esclarecer el asesinado del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto: Redes Sociales/Soy502) https://t.co/AYZgitjMcX — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 25, 2026

La investigación

El pasado 20 de noviembre, en conferencia de prensa, el Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna atribuyó la autoría material del asesinato de Solórzano Foppa a pandilleros del Barrio 18.

Afirmó que dos presuntos pandilleros fueron ligados a proceso penal por dicho asesinato, aunque destacó que el caso sigue bajo reserva judicial.

Dijo que las investigaciones continuarán su curso y sostuvo que la institución no persigue a personas por su afiliación política o por los cargos que desempeñan.

Además, el Fiscal General afirmó que se manejan varias hipótesis sobre los posibles autores intelectuales.

Por su parte, el secretario general del MP, Santiago Chavajay Chavajay, informó que se han realizado más de 50 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias para identificar a los involucrados en la planificación y ejecución del asesinato.

También se han localizado armas de fuego que fueron remitidas para análisis balísticos y se efectuaron requisas en los centros de detención Renovación 1 y Canadá.

El MP indicó que espera nuevas capturas de presuntos autores materiales e intelectuales, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el crimen.