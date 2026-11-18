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En el Congreso se analizó la posible adhesión de Guatemala al Convenio de Budapest, un instrumento internacional que facilitaría investigar delitos informáticos.

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso analizó este miércoles 18 de noviembre la posible adhesión de Guatemala al Convenio de Budapest, un tratado internacional que busca fortalecer la cooperación entre países para investigar delitos informáticos y facilitar el intercambio de evidencia electrónica.

La viceministra de Tecnología del Ministerio de Gobernación (Mingob), Karen Ortiz, explicó que la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad abre el camino para que Guatemala avance en este proceso.

Señaló que alrededor del 70% de los hechos delictivos cometidos mediante mecanismos electrónicos no se originan en el país, por eso la cooperación internacional resulta importante para identificar a los responsables y preservar pruebas digitales.

La nueva ley establece la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos. (Imagen: Soy502)

Según Ortiz, el Convenio de Budapest establece una red de 24 centros de asistencia mutua que permite solicitar información a otros países y atender requerimientos de evidencia cuando las investigaciones involucran distintos territorios.

La funcionaria destacó que la nueva legislación también fortalece las capacidades del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la Policía Nacional Civil (PNC) para obtener, resguardar e incorporar pruebas digitales en los procesos penales.

Guatemala busca adherirse al Convenio de Budapest, un instrumento internacional que facilitaría el intercambio de información y evidencia digital para investigar delitos informáticos. #LeyMarcoCiberseguridad @soy_502 https://t.co/jg1EJBYnIk — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 18, 2026

¿Qué compromisos adquiere Guatemala?

La principal obligación que asumiría Guatemala al adherirse al Convenio de Budapest sería cooperar con otros países en la investigación de delitos informáticos y el intercambio de evidencia digital.

La viceministra Karen Ortiz explicó que esa adhesión permitiría en otros puntos:

Integrarse a una red de asistencia permanente y contar con mecanismos de contacto y cooperación disponibles las 24 horas para atender solicitudes relacionadas con ciberdelitos.

Solicitar evidencia a otros países, por ejemplo, requerir información digital que esté almacenada en el extranjero y que sea necesaria para una investigación en Guatemala.

Atender solicitudes internacionales al colaborar con otros Estados cuando necesiten información o evidencia que se encuentre en territorio guatemalteco.

Fortalecer la cooperación transfronteriza: facilitar investigaciones cuando el delito se comete desde un país, afecta a otro y la evidencia está almacenada en un tercero.

Nuevas instancias de ciberseguridad

La Ley Marco de Ciberseguridad establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que tendrá funciones técnicas para verificar que las instituciones protejan adecuadamente la información de los ciudadanos.

También contempla el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CRI-GT), encargado de apoyar en la prevención y atención de ataques informáticos.

Ortiz aclaró que esta dirección no tendrá funciones de investigación criminal, pues esa responsabilidad corresponde al MP.

Por su parte, explicó que la legislación busca diferenciar los ataques contra sistemas e infraestructura informática de los delitos comunes que se cometen mediante plataformas digitales, como las estafas electrónicas.

La viceministra indicó que la adhesión al convenio permitiría responder con mayor rapidez ante investigaciones en las que la evidencia se encuentra almacenada en otros países.