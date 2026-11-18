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El Congreso aprobó una nueva normativa que modifica el Código Procesal Penal para regular los plazos de la prisión preventiva.

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Tras aceptar el veto presidencial al Decreto 23-2026, el Congreso aprobó la iniciativa 6890, que retoma las reformas al Código Procesal Penal e incorpora un período de 12 meses para su implementación, así como nuevos controles judiciales y medidas sustitutivas.

La normativa fue aprobada con 143 votos a favor bajo el Decreto 30-2026.

Los diputados realizaron una propuesta para conocer y aprobar en único debate y en urgencia nacional una nueva iniciativa a las reformas al Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva, luego de que el pleno aceptara, con 144 votos, el veto presidencial al Decreto 23-2026 durante la sesión de este martes 17 de noviembre.

El Congreso aprobó la iniciativa 6890, que retoma las reformas a la prisión preventiva después de aceptar el veto al Decreto 23-2026. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La nueva normativa reforma 17 artículos del Decreto 51-92, Código Procesal Penal, y busca regular la aplicación de la prisión preventiva, fortalecer las medidas sustitutivas y establecer mecanismos para evitar que las personas sindicadas permanezcan detenidas durante períodos prolongados sin que avancen sus procesos judiciales.

Uno de los principales cambios establece que la audiencia de primera declaración deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas después de la aprehensión. Además, ninguna persona podrá ser trasladada a un centro de privación de libertad sin haber comparecido previamente ante un juez.

La propuesta también establece que la prisión preventiva únicamente podrá dictarse después de emitido el auto de procesamiento y cuando existan elementos suficientes para considerar que hay peligro de fuga u obstaculización de la investigación.

El Ministerio Público (MP) deberá presentar los medios de convicción que justifiquen la necesidad de esta medida, mientras que la defensa podrá presentar argumentos y pruebas para oponerse.

Plazos y medidas sustitutivas

Entre las disposiciones aprobadas se encuentran mecanismos para revisar la prisión preventiva cuando no se cumplan los plazos establecidos para avanzar en las distintas etapas del proceso penal.

Es decir, contempla la sustitución de la prisión preventiva cuando transcurran tres meses desde que se dictó el auto de procesamiento sin que el MP solicite la conclusión del procedimiento preparatorio.

También regula otros supuestos con el tiempo transcurrido después de presentada la acusación y de concluida la audiencia intermedia sin que comience el juicio.

Las reformas regulan los plazos procesales y establecen condiciones para sustituir la prisión preventiva por otras medidas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El proyecto contempla medidas sustitutivas como la presentación periódica ante las autoridades, el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país, restricciones de comunicación, caución económica y control telemático, entre otras.

En este último caso, establece que el Estado podrá asumir el costo del dispositivo de control telemático cuando la persona sindicada demuestre que no tiene capacidad económica para pagarlo.

Sin embargo, la normativa establece restricciones para otorgar medidas sustitutivas a personas reincidentes o delincuentes habituales, así como a quienes estén procesados por determinados delitos, entre ellos homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, plagio o secuestro, extorsión, robo agravado y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

También incorpora restricciones relacionadas con la portación ilegal de armas de fuego y otros delitos específicos establecidos en el artículo 264.

Nueva unidad y presupuesto

La iniciativa crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá a su cargo supervisar el cumplimiento de las medidas distintas a la prisión preventiva.

Entre sus funciones estarán centralizar y actualizar la información de las personas sujetas a estas medidas, dar seguimiento a los plazos de privación de libertad y facilitar información a los órganos jurisdiccionales para apoyar sus decisiones.

Para implementar estos cambios, se contempla una asignación de Q50 millones al Organismo Judicial, destinados a realizar las adecuaciones administrativas, tecnológicas y de infraestructura necesarias.

El Congreso aprobó una nueva normativa que modifica el Código Procesal Penal para regular los plazos de la prisión preventiva e incorporar mecanismos de control y medidas sustitutivas. #Congreso @soy_502 https://t.co/kzWhNSyzLS — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 18, 2026

Cambios tras el veto presidencial

El diputado Álvaro Arzú, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explicó que la nueva propuesta incorpora las observaciones planteadas por magistrados de la CSJ, principalmente sobre el tiempo que necesitan para implementar las disposiciones.

Según el legislador, el decreto anterior establecía que las reformas entrarían en vigor inmediatamente, mientras que las autoridades judiciales solicitaron un año para crear nuevos juzgados, elaborar reglamentos y protocolos e implementar la Unidad de Control de Medidas de Coerción.

Por esa razón, la iniciativa 6890 establece que las reformas comenzarán a aplicarse 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Arzú indicó que también se corrigieron aspectos de redacción para dar mayor claridad a las disposiciones. Aseguró que la propuesta conserva el objetivo de reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y garantizar que esta medida sea excepcional.

El diputado aclaró que las reformas no significan que los procesos penales serán desestimados cuando una persona obtenga una medida sustitutiva, pues las investigaciones y los procesos judiciales deberán continuar.

Asimismo, sostuvo que los delitos de asesinatos, pandillas, narcotráfico y violencia sexual no estarán incluidos entre los que pueden acceder a medidas sustitutivas, según las restricciones incorporadas en la normativa.

El legislador señaló que esperan que el presidente Bernardo Arévalo sancione el nuevo decreto, debido a que se corrigieron los aspectos que motivaron el veto a la legislación anterior.