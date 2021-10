Congreso aprueba Estado de Sitio en El Estor, Izabal

Con el aval de 85 diputados, el Congreso aprobó el Estado de Sitio que declaró el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros.

Pese al rechazo de las bancadas de oposición, los diputados oficialistas y aliados lograron 85 votos para aprobar el Estado de Sitio que se decretó en Consejo de Ministros.

Las restricciones constitucionales se establecieron luego de un enfrentamiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército, con pobladores que se oponen a la minería y que habían mantenido un bloqueo durante más de 15 días.

Según el Ejecutivo, el Estado de Sitio se decretó con el propósito de restablecer el orden en El Estor, tras el enfrentamiento en el que resultaron heridos hombres, mujeres, niños, adultos mayores y agentes de la PNC.

Los opositores en el Congreso manifestaron su rechazo. Argumentaron que el Estado de Sitio está sirviendo para reprimir a las comunidades que han visto cómo sus recursos naturales se han deteriorado desde que se aceptó el ingreso de la minería en el área.

Durante la aprobación, los diputados oficialistas y aliados, presentaron una enmienda, que fue aprobada, en la que se autoriza las "detenciones legales, interrogatorios a detenidos, derechos de reunión y manifestación" así como la tenencia y portación de armas".

Además, restringen la libertad de locomoción desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

El diputado aliado Boris España, de Todos, calificó de "terroristas" a los pobladores Maya Q'eqchi' que rechazan la minería. Aseguró que no sólo son financiados por ONG, sino que están cobrando peaje.

"Estas personas no llegan ni a mareros. Estas personas con armamento y con droga son terroristas y necesitan ser combatidos por toda la fuerza del Estado", dijo el congresista de Todos.

Los congresistas oficialistas y aliados rechazaron una enmienda en la que se pedía no criminalizar a las personas que participaron en las manifestaciones.

¿Por qué 85 votos?

Pese a que la Constitución establece que el Congreso deberá aprobar con mayoría calificada los decretos que afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra, los congresistas se basaron en la última resolución de la CC relacionada con el Estado de Calamidad relacionado con el Covid-19.

En la resolución de la CC se resolvió que el Estado de Calamidad que se decretaría por la crisis del coronavirus, se debería conocer y resolver en el pleno en un solo acto y con mayoría absoluta, es decir 81 votos.

Oposición

Durante más de dos horas los diputados de oposición manifestaron su rechazo al Estado de Sitio. Incluso, la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, aseguró que lo decretado por el Gobierno es ilegal y que no cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Orden Público.

Mientras que otros, como Osmundo Ponce, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), lamentó la decisión del Ejecutivo por considerar que no se está respetando las consultas obligadas por la Corte de Constitucionalidad, pues se está excluyendo a los genuinos representantes de las comunidades.

"Yo no soy malinche, yo no vendo a mi patria", manifestó el diputado Edwin Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien dijo que no está en contra de la minería, pero es mejor cuando se nacionaliza, porque ahora el Estado sólo recibe el 1% de las regalías, lo que no equivale a las pérdidas naturales que se viven en esa región.

La diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, pidió a sus compañeros no ser cómplices de las empresas que han "saqueado, perseguido, encarcelado y asesinado a defensores de derechos humanos y de la naturaleza".

El diputado Walter Félix, de la URNG, también indicó que el Gobierno "está manipulando" el proceso de preconsulta, porque están dejando fuera a los verdaderos representantes, y están irrespetando lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, que reconoció que el Ministerio de Energía y Minas violentó los derechos de las poblaciones.

"Esas comunidades exigen la presencia del Gobierno pero con escuelas, centros de salud, con desarrollo, no con represión", señaló el diputado de Victoria, Juan Carlos Rivera.