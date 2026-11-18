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Decreto aprobado por legisladores no establece cuáles establecimientos penitenciarios serán intervenidos ni aclara si la medida se aplicará exclusivamente en Zacapa e Izabal.

OTRAS NOTAS: Congreso respalda estado de sitio con enmiendas por 30 días en Zacapa e Izabal

El Congreso de la República ratificó el estado de sitio decretado por el Gobierno en Zacapa e Izabal y aprobó una enmienda que faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar el control de las cárceles del país.

Sin embargo, la disposición no precisa su alcance territorial ni operativo, por lo que no establece qué centros penitenciarios podrían ser intervenidos o si las acciones se limitarían a los dos departamentos donde se declaró el estado de sitio.

La enmienda fue incorporada al Decreto Legislativo 29-2026, aprobado el 17 de noviembre, mediante el cual el Congreso ratificó el Decreto Gubernativo 8-2026, emitido por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 14 de noviembre.

"Se faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar el control de las cárceles del país", establece el texto aprobado por los diputados.

No obstante, la redacción no determina qué establecimientos serán objeto de intervención ni aclara si el Ejecutivo podrá ejercer esta facultad únicamente en Zacapa e Izabal o también en centros penitenciarios ubicados en otros departamentos.

La disposición fue incorporada al artículo 1 del decreto gubernativo, que originalmente se limitaba a declarar el estado de sitio durante 30 días en ambos departamentos.

El Decreto Legislativo 29-2026, que ratifica el estado de Sitio tiene una modificaición importante pues se autoriza poder intervenir los centros carcelarios. https://t.co/OFxQAO4wYc — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 18, 2026

¿Intervendrán cárceles de todo el país?

La enmienda legislativa abre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del Estado participen en operaciones para tomar el control de centros penitenciarios, pero su redacción no precisa cómo se implementará esta disposición o si la intervención estará dirigida a determinados establecimientos, si será simultánea en varias prisiones o si se ejecutará solo cuando las autoridades identifiquen situaciones que requieran su participación.

El Decreto Gubernativo 8-2026 establece, en su artículo 5, que durante el estado de sitio el presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de comandante general del Ejército, a través del ministro de la Defensa Nacional.

También dispone que el Ministerio de la Defensa Nacional actuará en coordinación con el Ministerio de Gobernación y otras dependencias del Organismo Ejecutivo para implementar las medidas extraordinarias.

No obstante, la enmienda aprobada por el Congreso no detalla si esta misma estructura de coordinación será utilizada para las intervenciones penitenciarias ni establece procedimientos específicos para ejecutarlas.

Los diputados autorizaron a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar el control de las cárceles del país. (Foto: SCSP / Soy502)

Modifican restricciones sobre armas

Además de autorizar a las fuerzas de seguridad a tomar el control de las cárceles, los diputados aprobaron una segunda enmienda relacionada con las restricciones constitucionales contempladas durante el estado de Sitio.

La modificación fue incorporada al artículo 4 del Decreto Gubernativo 8-2026, que establece limitaciones a los derechos reconocidos en los artículos 5, 6, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La nueva disposición exceptúa de las restricciones relacionadas con el segundo párrafo del artículo 38 constitucional a las empresas que prestan servicios de seguridad privada y se encuentran debidamente registradas.

Esto significa que dichas empresas quedan excluidas de esa limitación específica relacionada con la tenencia y portación de armas, aunque deberán continuar cumpliendo las demás disposiciones legales aplicables.

El Decreto aprobado tampoco explica los motivos por los cuales se consideró necesario incorporar esta excepción durante la vigencia del estado de sitio.

Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia los temas pendientes de aclaración, por ejemplo, qué instituciones estarán encargadas de dirigir las operaciones y cuáles serán las funciones específicas de los elementos policiales y militares que eventualmente participen, así como su interpretación del alcance territorial porque la declaratoria del estado de Sitio se circunscribe a dos departamentos.

Al tener la respuesta correspondiente, será consignada en esta nota.