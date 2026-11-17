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Los diputados buscan avanzar con la agenda legislativa antes de que concluya el segundo período ordinario, el próximo 30 de noviembre.

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El Congreso de la República tendrá una sesión ordinaria adicional el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, luego de que el pleno aprobara con 110 votos a favor una moción privilegiada presentada por los diputados Inés Castillo, Victoria Palala y Cornelio García, durante la plenaria de este martes 17 de noviembre.

La convocatoria se produce cuando faltan pocos días para que finalice el segundo período ordinario de sesiones, el próximo 30 de noviembre.

En las últimas semanas, el Congreso ha recurrido a mociones privilegiadas para impulsar la aprobación de distintas leyes, algunas por urgencia nacional. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Durante las últimas semanas, los diputados han buscado avanzar con distintos proyectos de ley y han utilizado mociones privilegiadas para modificar el orden del día e incorporar iniciativas a discusión, incluso bajo urgencia nacional.

Entre los proyectos aprobados recientemente se encuentran la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley del Fondo Nacional de Becas, que fueron conocidas durante sesiones plenarias de noviembre.

Presupuesto 2027 sigue pendiente

Uno de los principales asuntos pendientes es el análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, cuyo proyecto asciende a Q192 mil 45.1 millones, hasta el momento, pues al 17 de noviembre, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda todavía no había emitido dictamen sobre la iniciativa.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el plan de gastos; de no hacerlo, continuará vigente el presupuesto del ejercicio fiscal anterior.