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El aval de la Junta Monetaria al endeudamiento propuesto para el próximo ejercicio fiscal está sujeto a que el déficit se reduzca al 2% en 2028.

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Según el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado presentado para el ejercicio fiscal 2027 y los posicionamientos de la bancada oficial Semilla en el Congreso de la República, los legisladores se disponen a evaluar y votar un techo de gasto impulsado por un incremento en el endeudamiento público.

La propuesta oficial contempla un déficit fiscal proyectado del 4.4% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que supera los márgenes habituales de prudencia fiscal del 2% mantenidos en el país.

Aunque el dictamen emitido por la Junta Monetaria resultó favorable para la emisión de Bonos del Tesoro, la entidad reguladora del sistema financiero dejó asentado de forma explícita que la viabilidad macroeconómica de este plan depende de que la expansión del gasto sea estrictamente temporal y comience un repliegue ordenado hacia el 2% a partir del año 2028.

El dictamen elaborado por los departamentos técnicos del Banco de Guatemala (Banguat) centró su análisis en evaluar tres variables fundamentales: el impacto de la emisión de deuda sobre la balanza de pagos con el exterior, la variación de la cantidad de dinero en circulación en la economía local y la preservación del objetivo primordial de la política monetaria, que es mantener la estabilidad en el nivel general de precios.

El Banguat analizó el impacto de la emisión de deuda sobre la balanza de pagos con el exterior, entre otros. (Foto: Archivo/Soy502)

Según la visión técnica de las autoridades monetarias, el régimen de metas explícitas de inflación otorga al banco central los mecanismos necesarios para contrarrestar eventuales volatilidades mediante la absorción de liquidez y la aplicación de la regla de participación cambiaria, lo cual evita que el mayor gasto público desequilibre la economía en el mediano plazo.

"El análisis técnico indica que el déficit fiscal previsto para 2027, de 4.4% del PIB, no comprometería la sostenibilidad de la deuda, siempre que su nivel más elevado, respecto al 2% del PIB considerado sostenible, tenga un carácter temporal", Eddy Carpio Sam, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Proyectos extraordinarios

Desde la perspectiva del Ejecutivo y la bancada oficialista Semilla, la justificación de este déficit extraordinario responde a la urgencia de cerrar brechas históricas en infraestructura social y física, destinando un 46% de la totalidad del presupuesto proyectado hacia el área de inversión social.

Los representantes del partido de gobierno sostienen que casi la mitad del volumen del déficit fiscal planificado para 2027 corresponde a gastos estratégicos de carácter no recurrente que vencerán o se liquidarán en ese mismo año fiscal, lo que evitará una rigidez presupuestaria prolongada.

Entre estos rubros destacan Q4,800 millones destinados a la ampliación de infraestructura en Puerto Quetzal, Q3,517.6 millones asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), Q2,550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Q3,015.4 millones para la estrategia de protección social Mano a Mano y Q2,000 millones orientados a cubrir el costo del evento electoral que deberá ejecutar el Tribunal Supremo Electoral.

"Nuestra posición es de responsabilidad: los bonos deben colocarse de forma gradual, en la medida en que se requieran para ejecutar el presupuesto, buscando las condiciones más favorables para el país, tal y como el gobierno lo ha hecho desde 2024", Bancada Semilla del Congreso de la República de Guatemala.

Los oficialistas en el Congreso justifican el déficit extraordinario como respuesta a la urgencia de cerrar brechas históricas en infraestructura social y física. (Foto: Archivo/Soy502)

Tasas e inflación

A pesar de las garantías ofrecidas por las autoridades económicas y la bancada oficial, analistas del sector privado e investigadores de centros de pensamiento económico expresan fuertes dudas sobre los costos colaterales que esta emisión masiva de títulos públicos podría acarrear para la economía cotidiana. L

a colocación intensiva de Bonos del Tesoro en el mercado nacional implica que el Gobierno competirá directamente con los ciudadanos y las empresas privadas por los recursos monetarios disponibles en el sistema bancario comercial.

En un contexto donde la inflación global no ha cimentado una senda plenamente descendente y la Junta Monetaria ha tenido que ajustar al alza las tasas de interés activas para frenar presiones en los precios, una mayor demanda de crédito público podría presionar aún más el costo de los préstamos bancarios para las familias y los emprendedores.+

"El problema del déficit propuesto para 2027 no sólo es su elevado nivel, que no tiene justificación en un año con tanta incertidumbre en el entorno mundial, sino que además puede implicar mayores costos de financiamiento, debido a que no terminan de eliminarse las presiones inflacionarias, y por ello persiste la tendencia al alza de las tasas de interés", Erick Coyoy, economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Límites y sostenibilidad

De acuerdo con las estimaciones oficiales contenidas en el informe presentado a las autoridades, el nivel de endeudamiento público total de Guatemala ascenderá del 27.6% proyectado para 2026 a un 29.3% del Producto Interno Bruto al cierre del ejercicio fiscal 2027.

Adicionalmente, el saldo total de los compromisos crediticios representará aproximadamente el 231.5% de los ingresos corrientes proyectados para el Estado.

Si bien el Banco de Guatemala argumenta que estas cifras se mantienen por debajo de los umbrales críticos internacionales fijados para economías similares, analistas independientes recuerdan que la reducida carga tributaria de la nación estrecha peligrosamente el margen de maniobra fiscal frente a contingencias económicas adversas o caídas imprevistas en la recaudación.

"El Banguat también debe analizar la sostenibilidad de la deuda pública y no limitarse al monto de los bonos solicitados para el próximo año; el hecho de que la deuda siga aumentando mientras los ingresos fiscales permanecen casi constantes en relación con el PIB es un indicador que no debería ignorarse, pues el FMI plantea que la relación deuda/ingresos no debe superar el 250%", argumentó Coyoy.

El desenlace del paquete presupuestario de 2027 y su nivel de endeudamiento asociado quedarán supeditados a la correlación de fuerzas dentro del hemiciclo parlamentario.

Durante las próximas semanas, los bloques legislativos deberán balancear las propuestas de inversión en proyectos de alto impacto social contra las advertencias de prudencia económica formuladas por los sectores técnicos.

Del consenso que se logre en la redacción final del decreto dependerá si el país mantiene el sendero hacia la obtención del grado de inversión crediticia internacional o si, por el contrario, incrementa los riesgos de vulnerabilidad financiera ante eventuales volatilidades del entorno macroeconómico.