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El Congreso recibió el decreto de Estado de Sitio para Zacapa e Izabal y prevé discutirlo este martes 17 de noviembre, los diputados deberán decidir si lo ratifican, modifican o imprueban.

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El Congreso de la República recibió el decreto de Estado de Sitio establecido por el Ejecutivo en Zacapa e Izabal y los diputados prevén discutirlo este martes 17 de noviembre.

Durante la sesión deberán decidir si ratifican, modifican o imprueban la medida, dentro del plazo legal de tres días para pronunciarse.

El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva, confirmó que el documento ingresó al Legislativo el sábado 14 de noviembre. Según indicó, considera que existe consenso entre las bancadas para ratificarlo, debido a los problemas de delincuencia que afectan a ambos departamentos.

El Ministerio de la Defensa confirmó operaciones conjuntas con la PNC durante los 30 días previstos en dos departamentos. (Foto: Ejercito de Guatemala)

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad, el diputado Jorge Mario Villagrán, señaló que el Congreso debe revisar la fundamentación de la medida, su necesidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto a los derechos humanos.

"El Estado debe demostrar autoridad frente al narcotráfico y el crimen organizado, pero también debe demostrar respeto a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos", agregó.

Operaciones durante 30 días

El viceministro de la Defensa, Jorge Mario Lemus, informó este lunes en el Congreso que el Ejército realiza operaciones en Zacapa e Izabal para contener los índices de violencia, en apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC).

El viceministro de Defensa, Jorge Lemus, sobre los cuatro asesinatos ocurridos el sábado 14 de noviembre al inicio del Estado de Sitio en Zacapa. “el crimen organizado está latente, ellos quieren que las fuerzas de seguridad se vean vulnerables en ese sentido” @soy_502 https://t.co/sWkokpkuZO — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

Explicó que participa la Segunda Brigada de Infantería, junto con unidades de otras brigadas, y que el despliegue está contemplado inicialmente para 30 días, con posibilidad de extenderse si fuera necesario según los resultados del mismo.

Sobre los cuatro asesinatos registrados en Zacapa al inicio de las operaciones, Lemus indicó que el crimen organizado busca mostrar vulnerables a las fuerzas de seguridad y aseguró que trabajan para obtener los resultados esperados.