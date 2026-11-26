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La Comisión de Economía y embajadores europeos analizaron oportunidades de inversión en Guatemala.

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La posibilidad de ampliar la inversión europea en Guatemala, desarrollar infraestructura estratégica y fortalecer las condiciones para las negociaciones se abordaron en el Congreso con embajadores europeos desde la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

La reunión fue presidida por el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión, donde se compartieron perspectivas sobre los proyectos que podrían impulsar la cooperación económica entre Guatemala y los países europeos, así como sobre las reformas legales que buscan facilitar la participación de inversionistas.

La Comisión de Economía se reunió con embajadores europeos para abordar oportunidades de inversión en Guatemala. (Foto: Organismo Legislativo)

Entre los temas prioritarios se mencionaron los proyectos del desarrollo de infraestructura. En este punto, los representantes diplomáticos mencionaron oportunidades en puertos, trenes, aeropuertos y carreteras, sectores considerados importantes para mejorar la conectividad del país y facilitar el traslado de mercancías.

También se discutieron proyectos sobre energía renovable, electrificación, agua y saneamiento, áreas en las que la cooperación europea podría contribuir mediante financiamiento, asistencia técnica y participación de empresas.

Préstamo europeo para electrificación

Durante la reunión, la embajadora de la Unión Europea en Guatemala, Johanna Karanko, informó sobre las conversaciones con el Ministerio de Finanzas (Minfin) para gestionar un préstamo de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a apoyar la distribución y electrificación.

La Unión Europea destacó el crecimiento del comercio con Guatemala y el interés de empresas europeas en nuevos proyectos. (Foto: Organismo Legislativo)

Según lo expuesto, se prevé que el financiamiento pueda llegar al Congreso durante la discusión del presupuesto de 2028. De concretarse, sería el primer préstamo del Banco Europeo de Inversiones para Guatemala.

“ Seria el primer préstamo del banco europeo inversiones en Guatemala y para los inversionistas europeos es una muestra de confianza que hay a prestamos del banco europeo en el país ” Johanna Karanko , embajadora de la Unión Europea en Guatemala

La inversión europea

La Unión Europea también destacó su interés en ampliar la cooperación con Guatemala mediante la estrategia Global Gateway, orientada a promover inversiones en infraestructura sostenible, transición verde y transformación digital.

La estrategia busca impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y a la conectividad en sectores como energía, transporte y tecnología.

Leyes y atracción de capital

Ayala presentó un conjunto de normas que forman parte de los esfuerzos legislativos para mejorar las condiciones de inversión en el país.

Entre ellas mencionó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y la Ley de Contrataciones que por ahora se encuentra en proceso de análisis en el Congreso.

La certeza jurídica y las alianzas público-privadas fueron señaladas como factores clave para atraer capital extranjero. (Foto: Organismo Legislativo)

Estas disposiciones son importantes para la planificación y ejecución de proyectos, la participación de capital privado, la modernización de los puertos, la prevención de operaciones ilícitas y el fortalecimiento de la competencia en los mercados, explicó Ayala

Asimismo, se abordó la importancia de contar con certeza jurídica, mejorar la ejecución de los proyectos y fortalecer los mecanismos de contratación pública.

La discusión también incluyó áreas como economía circular, turismo y digitalización, que podrían abrir oportunidades para ampliar la cooperación entre Guatemala y Europa.