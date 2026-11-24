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El Congreso destinó cerca de Q49.27 millones al pago de asesores de diputados y bancadas durante los primeros diez meses de 2026.

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El gasto en asesores de bancadas y diputados superó los Q49 millones entre enero y octubre, según datos consultados en el portal del Legislativo.

Aunque los legisladores defienden la contratación de personal de apoyo, analistas señalan la necesidad de evaluar los perfiles y los resultados del trabajo legislativo.

El Congreso de la República destinó aproximadamente Q49.27 millones al pago de asesores de bancadas y diputados entre enero y octubre de 2026, según el cruce de los registros mensuales de contratación y remuneraciones publicados por el Legislativo.

El monto presenta un promedio de Q4.92 millones mensuales y en los diez meses analizados se contabilizaron al menos 2,376 registros mensuales de contratación.

El gasto representó un promedio mensual de Q4.92 millones durante los diez meses analizados. (Imagen: captura de pantalla)

El gasto mensual pasó de Q3.55 millones en enero a Q5.27 millones en octubre, siendo el monto más alto en septiembre, con Q5.34 millones.

No obstante, durante la mayor parte del período, las remuneraciones mensuales se mantuvieron por encima de los Q5 millones en el pago de asesores por bancada y diputados sin contabilizar pago de bonos y otras prestaciones en los contratos bajo el renglón 022.

Distribución de contrataciones

El diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva, explicó que el personal de apoyo legislativo se organiza en distintas categorías y que las reglas actuales responden a reformas aprobadas en 2016, cuando se buscó limitar el número de contrataciones por diputado.

Según Blanco, basado en la Ley Organica del Organismo Legislativo (LOOL) cada legislador puede contar con un asistente, un secretario y un asesor. En el caso de las bancadas, la asignación contempla dos asesores y uno adicional por cada tres diputados que integren el bloque.

El legislador indicó que los asesores de bancada se contratan bajo el renglón presupuestario 022 y que su asignación depende de las jefaturas de bloque. También señaló que los pagos varían según el perfil académico y la experiencia de cada persona.

MES ASESORES GASTO Enero 169 Q3,550,000 Febrero 214 Q4,486,000 Marzo 238 Q4,924,000 Abril 244 Q5,044,000 Mayo 250 Q5,162,000 Junio 245 Q5,074,000 Julio 254 Q5,252,000 Agosto 250 Q5,170,000 Septiembre 257 Q5,340,000 Octubre 255 Q5,270,000 TOTAL 2,376 Q49,272,000

De acuerdo con Blanco, los rangos salariales pueden ubicarse entre Q14 mil y Q23 mil. Una persona con estudios de licenciatura puede percibir un sueldo de entre Q15 mil y Q18 mil, mientras que quienes acrediten mayor experiencia pueden alcanzar remuneraciones de entre Q20 mil y Q23 mil.

Por su parte, el diputado Elmer Palencia, jefe de bloque de Valor, agregó que, en su bloque, la selección toma en cuenta la experiencia, el conocimiento de temas específicos y las necesidades de representación territorial.

Palencia explicó que las jefaturas de bancada proponen a los asesores y que la Junta Directiva recibe los oficios correspondientes. En cuanto a la continuidad de las contrataciones, indicó que cada bloque define sus propios criterios de evaluación.

El diputado también precisó que los contratos bajo el renglón 029 corresponden a los asesores del jefe y subjefe de bloque, mientras que los asesores asignados a las bancadas se encuentran en el renglón 022.

Aumento del gasto

En enero de 2026 se contabilizaron 169 asesores, mientras que en octubre la cifra llegó a 255 asesores, es decir, 86 registros más y un incremento aproximado del 50.9%. Además, según los datos consultados, el punto más alto se alcanzó en septiembre, con 257 registros.

Estos registros también muestran un incremento en el gasto mensual, pues en enero, el monto registrado fue de Q3.55 millones, mientras que en octubre ascendió a Q5.27 millones, una diferencia de Q1.72 millones y un aumento aproximado del 48.5%.

En los listados se identifican remuneraciones recurrentes de entre Q18 mil y Q22 mil para asesores parlamentarios de distintas bancadas. Si una contratación con esos salarios se mantiene durante diez meses, representa al menos Q180 mil o Q220 mil, al año por asesor.

Octubre registró Q5.27 millones en remuneraciones, frente a los Q3.55 millones contabilizados en enero. (Imagen: captura de pantalla)

La evaluación del gasto

El analista económico Edwin Matul, señala que cualquier gasto público debe estar justificado y demostrar resultados. "Cualquier gasto público, al fin de cuentas, tiene que estar justificado", afirmó.

Matul considera que los recursos deben generar algún retorno tangible y positivo.

Además, planteó la necesidad de establecer evaluaciones que permitan determinar si las contrataciones cumplen su propósito y si los incrementos presupuestarios tienen una justificación a cargo de la administración del Congreso o de los partidos políticos.

Exdiputados pueden ser contratados como asesores tras no ser reelectos como el caso del el exdiputado Juan Manuel Giordano que busco esa plaza en 2021. (Foto: Archivo Soy502)

El resultado de las leyes

Desde el punto de vista de la calidad legislativa, Fernando Bon, de Congreso Eficiente, considera que el problema no está en la cantidad de asesores que tiene cada diputado o bancada, sino en la preparación y capacidad técnica de las personas contratadas para brindar ese acompañamiento.

Bon señala que los legisladores necesitan asesoría especializada para analizar los temas que conocen en el pleno y en las comisiones de trabajo. Sin embargo, advirtió que no siempre se selecciona a las personas con los conocimientos necesarios para desarrollar esa función.

Según detalló esta situación forma parte de los factores que explican el deterioro de la calidad legislativa que se refleja tanto en las iniciativas presentadas como en los decretos aprobados.

El analista económico Edwin Marín señaló que todo gasto público debe justificarse mediante resultados y mecanismos de evaluación. (Foto: Organismo Legislativo)

El analista Bon considera que la contratación de asesores debería responder a las necesidades de cada diputado y a los temas que aborda dentro del Congreso. Por ejemplo, quienes integran la Comisión de Educación deberían contar con personal que tenga conocimientos técnicos en esa materia, mientras que los legisladores que participan en la Comisión de Economía necesitan asesoría especializada en los asuntos que discuten.

No obstante, Bon también cuestionó que las contrataciones puedan responder a compromisos políticos o relaciones personales, en lugar de priorizar la preparación profesional.

“ No es poner a quien me acompañó en campaña, no es poner a familiares, amigos, sino poner de verdad personas con la calidad técnica para poder apoyar a los diputados ” Fernando Bon , analista Congreso Eficiente

Asimismo manifiesta que contar con asesoría legal es fundamental para el trabajo parlamentario, pero es necesario establecer un perfil mínimo que permita garantizar que quienes ocupan esos puestos tienen las competencias requeridas.

Deterioro legislativo

En este punto Bon hace referencia a la Ley de la Policía Nacional Civil, que actualmente tiene 13 artículos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad debido a inconstitucionalidades. También la Ley de Competencia, que tuvo que ser reformada meses después de su aprobación para permitir que la Superintendencia correspondiente pudiera entrar en funcionamiento.

A estos casos se suman otras iniciativas cuyos contenidos presentaron problemas de redacción, vacíos o disposiciones que necesitaron modificaciones posteriores como lo ocurrido en la Ley de Herencias bajo el Decreto 6-2026 que días después de ser aprobada requirió una reforma debido a que la redacción fue presentada de manera ambigua.

Según Bon, cuando el Congreso debe reformar sus propios decretos poco tiempo después de aprobarlos, es una señal de que el análisis técnico y jurídico no fue suficiente desde el inicio.

Asimismo, cuestiona el uso de la aprobación de urgencia nacional como una vía para acelerar proyectos cuando ya existen acuerdos políticos para reunir los votos. Explicó que, en esos casos, la prioridad puede trasladarse a la aprobación mediante votos y no al análisis y discusión de la normativa.

Agregó que esto reduce las oportunidades para que los asesores, las comisiones y especialistas externos revisen los proyectos y adviertan sobre posibles errores antes de que se conviertan en ley.

"Lo que les importa es aprobarla hoy porque hoy tienen los votos", señaló respecto a la dinámica de algunas sesiones plenarias.

No obstante, aclaró que la baja calidad legislativa no responde únicamente al desempeño de los asesores. También intervienen la forma en que se presentan las iniciativas, la falta de respaldo técnico y financiero, los dictámenes de comisión y la rapidez con la que se busca aprobar determinados proyectos.

Fernando Bon, desde Congreso Eficiente, cuestionó la falta de estándares técnicos para seleccionar asesores y advirtió sobre el deterioro de la calidad legislativa. (Imagen: Soy502)

Bon indicó que algunas propuestas llegan al Congreso sin una fuente de financiamiento clara o sin cálculos sobre los costos que implicaría su aplicación. También cuestionó que ciertos dictámenes se elaboren en cuestión de días u horas, sin que exista un análisis suficiente sobre sus alcances.

Aunque la LOOL establece cuántos asesores pueden tener los diputados y las bancadas, Bon considera que el derecho a contar con ese personal debería acompañarse de criterios que permitan verificar su preparación y aporte al trabajo parlamentario.