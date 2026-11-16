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El Congreso tiene previsto discutir este martes 17 de noviembre la Ley de Teletrabajo y reformas a la normativa de bienestar animal.

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El Congreso de la República tiene previsto discutir y aprobar en el Pleno la iniciativa 6556, Ley de Teletrabajo y las reformas a la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal.

Las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal buscan modificar las disposiciones vigentes para fortalecer la protección de los animales y avanzar en la prevención y sanción del maltrato animal. (Foto: Soy502)

Agenda en el Pleno

Asimismo, en primer debate, los diputados conocerán las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Ley de Incremento para la Dignificación de las Pensiones del IGSS.

Además, en segundo debate se registran al menos 11 iniciativas a discutir, entre ellas, la iniciativa 6708, que plantea reformas al Código Procesal Penal; la Ley para el Fomento de la Donación de Alimentos; y la que propone reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

El Congreso discutirá en tercer debate la iniciativa 6556, Ley de Teletrabajo, que busca establecer un marco legal para regular esta modalidad laboral en Guatemala. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

La agenda también incluye la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso a la Información Pública para la Transparencia en la Negociación Sindical, entre otras.

En la fase de discusión por artículos y redacción final también se encuentran la iniciativa 6518, que propone reformas al Código Civil sobre la disolución de bienes en común dentro del matrimonio y la tutela.

En la misma fase también se conocerán la iniciativa 6745, que propone exonerar del IVA la porción de las primas a seguros de vida, y la Ley de Protección del Menor y sus Relaciones Paterno-Filiales.

Los diputados también discutirán el veto presidencial al Decreto 23-2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal, y conocerán el estado de sitio decretado para Izabal y Zacapa. (Imagen: captura de pantalla)

La sesión también contempla conocer el Decreto Gubernativo 8-2026, que declara estado de sitio durante 30 días en Izabal y Zacapa, así como discutir el veto presidencial al Decreto 23-2026, sobre reformas al Código Procesal Penal.

Al final aparecen en agenda elegir a dos magistrados titulares de Salas de la Corte de Apelaciones para completar el período constitucional 2024-2029 y designar al secretario ejecutivo y subsecretario ejecutivo de Conamigua.