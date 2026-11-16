El Congreso tiene previsto discutir este martes 17 de noviembre la Ley de Teletrabajo y reformas a la normativa de bienestar animal.
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El Congreso de la República tiene previsto discutir y aprobar en el Pleno la iniciativa 6556, Ley de Teletrabajo y las reformas a la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal.
Agenda en el Pleno
Asimismo, en primer debate, los diputados conocerán las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Ley de Incremento para la Dignificación de las Pensiones del IGSS.
Además, en segundo debate se registran al menos 11 iniciativas a discutir, entre ellas, la iniciativa 6708, que plantea reformas al Código Procesal Penal; la Ley para el Fomento de la Donación de Alimentos; y la que propone reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.
La agenda también incluye la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso a la Información Pública para la Transparencia en la Negociación Sindical, entre otras.
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En la fase de discusión por artículos y redacción final también se encuentran la iniciativa 6518, que propone reformas al Código Civil sobre la disolución de bienes en común dentro del matrimonio y la tutela.
En la misma fase también se conocerán la iniciativa 6745, que propone exonerar del IVA la porción de las primas a seguros de vida, y la Ley de Protección del Menor y sus Relaciones Paterno-Filiales.
La sesión también contempla conocer el Decreto Gubernativo 8-2026, que declara estado de sitio durante 30 días en Izabal y Zacapa, así como discutir el veto presidencial al Decreto 23-2026, sobre reformas al Código Procesal Penal.
Al final aparecen en agenda elegir a dos magistrados titulares de Salas de la Corte de Apelaciones para completar el período constitucional 2024-2029 y designar al secretario ejecutivo y subsecretario ejecutivo de Conamigua.