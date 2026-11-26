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El Decreto 29-2026 aprobado por el Congreso fue publicado este jueves 26 de noviembre en el Diario Oficial y queda ratificado el estado de Sitio en Zacapa e Izabal por 30 días.

El Congreso de la República publicó en el Diario Oficial el Decreto 29-2026 que ratifica el estado de Sitio en Zacapa e Izabal por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo 8-2026 (15 de noviembre).

Con el estado de Sitio se faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar el control de las cárceles del país.

Además, se limitan los derechos constitucionales, por lo que ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o actos que no impliquen infracción a la ley.

Las presentes limitaciones serán ejercidas estrictamente en la medida necesaria para actuar en contra de grupos delictivos organizados y organizaciones criminales, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los habitantes de los departamentos de Zacapa e Izabal y el establecimiento del orden público.

El estado de Sitio en Zacapa e Izabal queda ratificado tras la publicación del Decreto 29-2026 en el Diario Oficial. (Imagen: Diario de Centro América)

El presidente de la República, Bernardo Arévalo emitió el pasado 14 de noviembre dicho Decreto Gubernativo, derivado de los hechos de violencia relacionados con actividades del narcotráfico y la actuación de grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

Estas acciones criminales han puesto en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes, así como el orden público.