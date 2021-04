Congreso rechaza objeciones contra integración de la nueva CC

El Pleno del Congreso no aceptó las objeciones que presentaron diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en contra del Decreto 3-2021, con el que se oficializa la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para los próximos cinco años.

EN CONTEXTO: Presentan amparo para evitar que Nester Vásquez asuma en la CC

A criterio de los parlamentarios Lesly Valenzuela y Orlando Blanco es inconstitucional parte del texto aprobado en el Decreto 3-2021.

La parte objetada se refiere a que los magistrados electos no podrán ser juramentados "en tanto existan acciones o incidencias legales que modifiquen cada caso particular".

"Da una connotación general y amplia, ya que con la simple existencia de cualquier acción o incidencia legal, aquel o aquellos magistrados no podrán ser juramentados ante este Congreso de la República, no obstante si aquellas acciones o incidencias legales prosperen o no", señalaron los dos legisladores.

Los diputados de la UNE buscaban que se aplicara el mismo precedente legislativo que se utilizó en 2020 para archivar el Presupuesto General de la Nación 2021 y dos préstamos. Sin embargo, solo consiguieron 42 votos a favor de los 81 requeridos.

Estas son las objeciones presentadas:

Con esto, el decreto continuará su trámite y esta semana será enviado al Organismo Ejecutivo para que el presidente Alejandro Giammattei le dé el visto bueno y pueda entrar en vigencia, para que los magistrados sean juramentados antes del 14 de abril.

Magistrados titulares:

Dina Ochoa (Congreso)

Gloria Porras (Universidad de San Carlos)

Leyla Lemus (Organismo Ejecutivo)

Roberto Molina Barreto (Corte Suprema de Justicia)

Magistrados suplentes:

Luis Rosales (Congreso)

Rony Eulalio López Contreras (Universidad de San Carlos)

Juan José Samayoa Villatoro (Organismo Ejecutivo)

Walter Paulino Jiménez Texaj (Corte Suprema de Justicia)

En el Decreto 3-2021 no se incluyó a Nester Vásquez, como magistrado titular, ni a Claudia Paniagua, como magistrada suplente, debido a que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no ha notificado al Congreso porque existen impugnaciones en contra de la designación de Vásquez.