El Congreso rechazó con 137 votos las objeciones a la Ley de Cine, sobre multas, sanciones, financiamiento público y licencias de rodaje.
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El Congreso rechazó las objeciones y observaciones planteadas al Decreto 27-2026, Ley de Cine, con 137 votos en contra.
El pleno descartó los cuestionamientos sobre las multas, los procedimientos sancionatorios, el financiamiento público y los costos de las licencias de rodaje.
Entre los principales señalamientos se encontraba la falta de claridad sobre las multas que podría imponer el Instituto Guatemalteco de Cine, debido a que el decreto no establece de manera específica las conductas sancionables ni los montos correspondientes.
También se cuestionó la posibilidad de retirar beneficios e imponer inhabilitaciones sin definir las garantías de defensa y los procedimientos aplicables.
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Asimismo, se rechazó la objeción sobre el financiamiento de los proyectos cinematográficos, los aportes públicos y los mecanismos de reintegro de hasta 30% para productores residentes y 20% para no residentes.
Estos cuestionamientos advertían sobre la necesidad de precisar las fuentes de financiamiento y evitar que un mismo gasto recibiera doble apoyo estatal.
Asimismo, se señaló que el decreto no establece parámetros suficientes para determinar el costo de las licencias de rodaje de producciones extranjeras.
Las observaciones también advertían que las modificaciones requerían cambios sustantivos al texto aprobado que no podían resolverse con correcciones de redacción.