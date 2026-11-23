Según declaraciones de parlamentarios, este próximo martes 24 iniciará la discusión del proyecto de presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2027.
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El próximo 30 de noviembre vence el plazo para que el pleno del Congreso de la República apruebe el proyecto de presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2027, cuya discusión podría iniciar el próximo martes.
Según fuentes legislativas, para este lunes 23 de noviembre, se tiene previsto que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emita el dictamen favorable correspondiente a dicha propuesta de decreto.
De alcanzarse dichos consensos, para el martes 24 está prevista el inicio de la discusión y eventual aprobación del presupuesto 2027.
Además, los legisladores convocaron a una sesión ordinaria adicional, a partir de las 10 horas.
La propuesta que envió el Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas al Congreso es un rubro que asciende a los Q192,045.1 millones.
Guillermo Ralda, presidente de la Comisión de Finanzas, indicó que hay varios escenarios de reducción, entre ellos una desde Q6 mil millones hasta Q11 mil millones, además de una propuesta de Q5 mil millones, que consideró inviable en su momento.
El diputado indicó que podría aprobarse de urgencia nacional (107 votos) o en tres lecturas (81 votos); pero si no se aprueba antes del 30 de noviembre, continuará vigente el presupuesto de 2026, consistente en Q163,469.3 millones que fue ampliado a Q164,163.32 millones mediante el Decreto 3-2026.